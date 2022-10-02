https://crimea.ria.ru/20221002/ekspert-podryv-severnykh-potokov--pervyy-shag-k-raspadu-es-1124689354.html

Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС

Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС

Инциденты на "Северных потоках" фактически ставят крест на едином энергетическом рынке в Европе, что в свою очередь является первым шагом к распаду Евросоюза,... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T10:34

2022-10-02T10:34

2022-10-02T10:34

европейский союз

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Инциденты на "Северных потоках" фактически ставят крест на едином энергетическом рынке в Европе, что в свою очередь является первым шагом к распаду Евросоюза, считает политолог Марат Баширов.По словам Баширова, Европа не сможет оперативно решить вопрос импорта газа, поскольку ближневосточные и африканские поставщики не могут нарастить поставки, поставки из России ограничены по объемам и по причине санкций, а у США "и плечо доставки длинное, и ограничения по объемам, и цена кусается".Баширов отметил, что если на эту зиму европейцы хотя бы по максимуму закачали газ в хранилища, но к следующей зиме дисбаланс увеличится еще на 25-40%.26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, политика, мнения