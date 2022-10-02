https://crimea.ria.ru/20221002/ekspert-podryv-severnykh-potokov--pervyy-shag-k-raspadu-es-1124689354.html
Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС
Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС
Инциденты на "Северных потоках" фактически ставят крест на едином энергетическом рынке в Европе, что в свою очередь является первым шагом к распаду Евросоюза,... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T10:34
2022-10-02T10:34
2022-10-02T10:34
европейский союз
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Инциденты на "Северных потоках" фактически ставят крест на едином энергетическом рынке в Европе, что в свою очередь является первым шагом к распаду Евросоюза, считает политолог Марат Баширов.По словам Баширова, Европа не сможет оперативно решить вопрос импорта газа, поскольку ближневосточные и африканские поставщики не могут нарастить поставки, поставки из России ограничены по объемам и по причине санкций, а у США "и плечо доставки длинное, и ограничения по объемам, и цена кусается".Баширов отметил, что если на эту зиму европейцы хотя бы по максимуму закачали газ в хранилища, но к следующей зиме дисбаланс увеличится еще на 25-40%.26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html
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европейский союз, политика, мнения
Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС
Политолог Баширов назвал подрыв "Северных потоков" первым шагом к распаду Евросоюза
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Инциденты на "Северных потоках" фактически ставят крест на едином энергетическом рынке в Европе, что в свою очередь является первым шагом к распаду Евросоюза, считает политолог Марат Баширов.
"Подрыв "Северных потоков" остро поставил вопрос о дисбалансе необходимых объемов газа… Что дальше? Или строить СП-2 заново, или строить терминал сжижения газа около Питера и перегонять газ газовозами, но это решит проблему лишь через год-полтора. Или признать, что объем потребления газа в ЕС надо сокращать, и единого энергетического рынка больше нет на территории Европы, а это первый шаг к распаду ЕС", – написал политолог в своем Telegram-канале.
По словам Баширова, Европа не сможет оперативно решить вопрос импорта газа, поскольку ближневосточные и африканские поставщики не могут нарастить поставки, поставки из России ограничены по объемам и по причине санкций, а у США "и плечо доставки длинное, и ограничения по объемам, и цена кусается".
"Что будет делать Европа? Каждая страна начнет, во-первых, заставлять экономить газ и промышленных, и бытовых потребителей. А во-вторых, начнут спасать свою экономику в первую очередь и не будут делиться газом с другими. Это уже видно по ограничениям, которые ввела Австрия в отношении Италии. Тоже самое будут делать Германия, Польша и так далее", – считает аналитик.
Баширов отметил, что если на эту зиму европейцы хотя бы по максимуму закачали газ в хранилища, но к следующей зиме дисбаланс увеличится еще на 25-40%.
26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.