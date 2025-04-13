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Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море
Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море
Переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T14:20
2025-04-13T14:20
2025-04-13T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции.В конце марта лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству.Турецкий лидер высказался в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
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РИА Новости Крым
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новости, россия, турция, переговоры, черное море, безопасность, судоходство, анкара, украина
Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море
Переговоры России и Украины по безопасности в Черном море пройдут на следующе неделе – СМИ
14:20 13.04.2025 (обновлено: 14:37 13.04.2025)