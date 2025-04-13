https://crimea.ria.ru/20250413/kogda-proydut-peregovory-rossii-i-ukrainy-po-bezopasnosti-v-chernom-more-1145636449.html

Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море

Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море

Переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T14:20

2025-04-13T14:20

2025-04-13T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции.В конце марта лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству.Турецкий лидер высказался в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде

россия

турция

черное море

анкара

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, турция, переговоры, черное море, безопасность, судоходство, анкара, украина