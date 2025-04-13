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"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе
"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.04.2025
"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе
В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:49
2025-04-13T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.В рамках военно-патриотической акции, приуроченной к 81-й годовщине освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков, земля, собранная с мест сражений, была передана на хранение в главный храм Южного военного округа, который находится в Ростове-на-Дону.В церемонии передачи кисета с землей участвовали представители крымской власти, ветераны войны в Афганистане и СВО, а также командование 18-й Общевойсковой Армии.Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистовАпрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного СимферополяВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
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история, крым, новости крыма, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе

В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев"

12:49 13.04.2025 (обновлено: 12:55 13.04.2025)
 
© Фото предоставлено организаторамиАкция "Земля Героев"
Акция Земля Героев
© Фото предоставлено организаторами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.
В рамках военно-патриотической акции, приуроченной к 81-й годовщине освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков, земля, собранная с мест сражений, была передана на хранение в главный храм Южного военного округа, который находится в Ростове-на-Дону.

"Для сохранения и увековечивания памяти о героическом всенародном подвиге солдат Великой Победы проводится памятно-мемориальная акция "Земля Героев". Земля, собранная с мест сражений в городе Симферополе закладывается в капсулу памяти в главном храме ЮВО (Ростов-на-Дону)", - уточнили организаторы.

В церемонии передачи кисета с землей участвовали представители крымской власти, ветераны войны в Афганистане и СВО, а также командование 18-й Общевойсковой Армии.
© Фото предоставлено организаторамиАкция "Земля героев"
Акция Земля героев
1 из 2
Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторамиАкция "Земля героев"
Акция Земля героев
2 из 2
Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
1 из 2
Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
2 из 2
Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.
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