https://crimea.ria.ru/20250413/zemlya-geroev-patrioticheskaya-aktsiya-proshla-v-simferopole-1145635411.html

"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе

"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.04.2025

"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе

В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T12:49

2025-04-13T12:49

2025-04-13T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.В рамках военно-патриотической акции, приуроченной к 81-й годовщине освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков, земля, собранная с мест сражений, была передана на хранение в главный храм Южного военного округа, который находится в Ростове-на-Дону.В церемонии передачи кисета с землей участвовали представители крымской власти, ветераны войны в Афганистане и СВО, а также командование 18-й Общевойсковой Армии.Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистовАпрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного СимферополяВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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