"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе
В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев"
12:49 13.04.2025 (обновлено: 12:55 13.04.2025)
© Фото предоставлено организаторамиАкция "Земля Героев"
© Фото предоставлено организаторами
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.
В рамках военно-патриотической акции, приуроченной к 81-й годовщине освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков, земля, собранная с мест сражений, была передана на хранение в главный храм Южного военного округа, который находится в Ростове-на-Дону.
"Для сохранения и увековечивания памяти о героическом всенародном подвиге солдат Великой Победы проводится памятно-мемориальная акция "Земля Героев". Земля, собранная с мест сражений в городе Симферополе закладывается в капсулу памяти в главном храме ЮВО (Ростов-на-Дону)", - уточнили организаторы.
В церемонии передачи кисета с землей участвовали представители крымской власти, ветераны войны в Афганистане и СВО, а также командование 18-й Общевойсковой Армии.
© Фото предоставлено организаторамиАкция "Земля героев"
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Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторамиАкция "Земля героев"
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Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
1 из 2
Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
2 из 2
Акция "Земля героев"
© Фото предоставлено организаторами
Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.
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