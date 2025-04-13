https://crimea.ria.ru/20250413/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-74-tysyachi-boevikov-1145635759.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков

Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков

Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще почти 200 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 74 тысячи солдат. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T13:57

2025-04-13T13:57

2025-04-13T13:57

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131073435_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0fc050adee03644c2f0b1c3010d58ea5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще почти 200 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 74 тысячи солдат. Об этом сообщают в воскресенье в Минобороны России.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 406 танков,️ 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2 265 боевых бронированных машин, 2 690 автомобилей,️ 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу