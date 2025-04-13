https://crimea.ria.ru/20250413/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-74-tysyachi-boevikov-1145635759.html
Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков
Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще почти 200 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 74 тысячи солдат. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T13:57
2025-04-13T13:57
2025-04-13T13:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще почти 200 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 74 тысячи солдат. Об этом сообщают в воскресенье в Минобороны России.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 406 танков,️ 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2 265 боевых бронированных машин, 2 690 автомобилей,️ 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков
74 тысячи боевиков потеряли ВСУ в Курской области за время боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще почти 200 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 74 тысячи солдат. Об этом сообщают в воскресенье в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 74 010 военнослужащих", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 406 танков,️ 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2 265 боевых бронированных машин, 2 690 автомобилей,️ 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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