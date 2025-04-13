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ВСУ потеряли почти 1300 боевиков за сутки в зоне спецоперации

ВСУ потеряли почти 1300 боевиков за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 13.04.2025

ВСУ потеряли почти 1300 боевиков за сутки в зоне спецоперации

Суточные потери врага в зоне проведения специальной военной операции достигли 1280 военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T13:27

2025-04-13T13:27

2025-04-13T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Суточные потери врага в зоне проведения специальной военной операции достигли 1280 военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесли поражение бригадам противника возле Турья, Миропольского, Новодмитровки, Проходов и Петрушевки под Сумами.На Харьковском направлении ВСУ разбиты в районах сел Карасевка и Шубы.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, а также боевую машину пехоты, бронетранспортер, автомобиль, три орудия полевой артиллерии, 128 мм установку РСЗО RAK-SA-12 из Хорватии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и разбили врага возле Купянска, Радьковки, Петропавловки, Боровой, Новой Кругляковки, Новоегоровки Харьковской области, а также в ДНР – в районе Редкодуба, Ямполя, Кировска и Серебрянского лесничества."ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус", а также склад боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ повержены возле Дроновки, Новой Полтавки, Зари, Калиново, Часова Яра, Клебан-Быка и Катериновки ДНР.На этом участке фронта враг лишился до 295 боевиков, 17 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Сожжены два склада – с боеприпасами и горючим.Подразделения группировки войск "Центр" освободили Елизаветовку в ДНР. Противник разгромлен в районах десяти населенных пунктов республики: Новоэкономического Зверево, Котлино, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейски, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки."Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронемашины "Козак", семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", - уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись вперед и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Богатыря, Новополя, Александрограда, Карла Маркса, Бурлацкого, Шевченко, Отрадного ДНР, а также Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.В боях ВСУ потеряли до 130 человек, а также боевую бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Также уничтожена станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" также обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Противник поражен возле Новоданиловки, Павловки, Новоандреевки Запорожской области и Садового, Никольского и Антоновки Херсонской области. Безвозвратные потери ВСУ составили порядка 70 боевиков, также сожжена боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада с боеприпасами.Ранее в воскресенье в российском оборонном ведомстве сообщали, что ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины.За минувшую неделю ВСУ потеряли в боях почти одиннадцать тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районахАтака ВСУ на Краснодарский край и четыре области России: сбиты 36 дроновСША Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

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