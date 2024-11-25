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ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший
ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 25.11.2024
ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший
ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА в Шебекино в Белгородской области, есть погибший и раненый. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T14:29
2024-11-25T14:29
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА в Шебекино в Белгородской области, есть погибший и раненый. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, еще один мужчина был ранен осколками в плечо. На "скорой" его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.Кроме того, по предварительным данным, в трех многоквартирных домах при обстреле было выбиты стекла. Осколки также посекли легковой и грузовой автомобили. Повреждения получил фасад социального объекта и кровля гаража.В результате атаки беспилотника в селе Муром повреждены остекление и фасад социального объекта.Ранее Минобороны сообщало, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Над Белгородской областью были сбиты три БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской областиДевочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую областьОбломки дрона упали на предприятие в Белгородской области
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия
ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший

Мирный житель погиб в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в Белгородской области

14:29 25.11.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирный житель погиб при ударе украинских боевиков по Шебекино
Мирный житель погиб при ударе украинских боевиков по Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА в Шебекино в Белгородской области, есть погибший и раненый. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", – говорится в сообщении.
По информации губернатора, еще один мужчина был ранен осколками в плечо. На "скорой" его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.
Кроме того, по предварительным данным, в трех многоквартирных домах при обстреле было выбиты стекла. Осколки также посекли легковой и грузовой автомобили. Повреждения получил фасад социального объекта и кровля гаража.
В результате атаки беспилотника в селе Муром повреждены остекление и фасад социального объекта.
Ранее Минобороны сообщало, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Над Белгородской областью были сбиты три БПЛА.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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