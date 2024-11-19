https://crimea.ria.ru/20241119/oblomki-drona-upali-na-predpriyatie-v-belgorodskoy-oblasti-1141982921.html

Обломки дрона упали на предприятие в Белгородской области

Обломки дрона упали на предприятие в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Обломки дрона упали на предприятие в Белгородской области

В Белгородской области системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, обломки упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T22:22

2024-11-19T22:22

2024-11-19T22:31

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, обломки упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, инцидент произошел над Алексеевским округом.Кроме того, по данным Гладкова, поврежден инфраструктурный объект и линия электропередачи. Жители нескольких улиц остались без света.На месте работают оперативные и аварийные службы. Информация о последствиях уточняется.Вечером более пяти украинских дронов атаковали промышленное предприятие в Воронежской области. В результате атаки вспыхнул пожар, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.Кроме того, вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска Ростовской области.Кроме того, за час над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и четверо взрослых ранены в ГорловкеУкраина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от ЗеленскогоУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия