https://crimea.ria.ru/20241119/glavnye-novosti-kryma-19-noyabrya-1141983273.html

Главные новости Крыма: 19 ноября

Главные новости Крыма: 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Главные новости Крыма: 19 ноября

В Крыму задержали подозреваемых в подрыве автомобиля капитана I ранга Валерий Транковского в Севастополе. На Крым надвигается сильнейший шторм. В городах Крыма... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму задержали подозреваемых в подрыве автомобиля капитана I ранга Валерий Транковского в Севастополе. На Крым надвигается сильнейший шторм. В городах Крыма проходят антитеррористические учения. Жители стран Евросоюза и бежавшие туда украинцы хотят переехать в Крым. В Севастополь прибудет чудотворная мироточивая икона Божией Матери "Умягчение злых сердец – Донецкая".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержаны исполнители подрыва автомобиля военного в СевастополеФСБ задержала двоих жителей Крыма по подозрению в совершении теракта в Севастополе, в результате которого погиб капитан I ранга Валерий Транковский. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму. Фигуранты дела – 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты, который в ходе допроса признал свою вину.В Крыму грядет погодный апокалипсисНа полуостров идет резкое похолодание, ливни и штормовой ветер до 25-30 метров в секунду. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, 21-го, 23-го и ночью 24 ноября в регионе усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 м/с. На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. В реках прогнозируют подъем уровней воды на 0,3-0,8 метра.В Севастополе 20, 21 и 22 ноября также ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.Антитеррористические учения в СимферополеВ Симферополе масштабные антитеррористические учения будут проходить 20 ноября в районе детского сада "Лужок" на улице Юрия Лужкова. В рамках данного мероприятия проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Жителей и гостей крымской столицы призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.Европейцы и украинцы хотят на ПМЖ в КрымГраждане Европейского Союза и украинцы, бежавшие в Европу после начала СВО, обращаются в комитет Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям с вопросами, как им оформить проживание в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Анастасия Гридчина."Недавно ко мне на прием пришли четыре человека – родственники граждан Германии и Италии, которые спрашивали, как им оформить документы на гражданство, переехать в Крым и устроиться на работу", - рассказала Гридчина.Неофициально, через социальные сети, в комитет обращаются украинцы, которые в свое время выехали в Европу, а теперь понимают, что "там ловить нечего и лучше переезжать в Россию, где максимальная поддержка".В Севастополь привезут мироточивую икону С 19 по 26 ноября чудотворная мироточивая икона Божией Матери "Умягчение злых сердец – Донецкая" будет находиться в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес".Ставшая фронтовой икона Божией Матери была привезена в Донецк в один из самых тяжелых для Донбасса периодов – 7 августа 2014 года по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Святыню из Москвы доставили ветераны Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа". В память об этом под стеклом помещен "альфовский" шеврон".

https://crimea.ria.ru/20241119/ukraina--eto-dron-kamikadze-ekspert-otsenil-plan-stoykosti-ot-zelenskogo-1141978473.html

https://crimea.ria.ru/20241119/kak-proekhat-k-moryu-kak-seychas-rabotaet-evpatoriyskiy-tramvay-1141944759.html

https://crimea.ria.ru/20241119/v-krymu-i-belorussii-proydet-bolshoy-avtoprobeg-k-80-letiyu-pobedy-1141971668.html

https://crimea.ria.ru/20241119/v-krymu-predlozhili-vernut-sovetskiy-printsip-nabora-migrantov-1141947875.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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