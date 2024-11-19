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Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море
Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море
Говорить о диверсии после повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, пока рано. Такое... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T21:16
2024-11-19T21:16
2024-11-19T21:16
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гитанас науседа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Говорить о диверсии после повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, пока рано. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет РИА Новости.Такого же мнения придерживается и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. "Пока нельзя сказать, является ли это "диверсией". Поэтому я бы пока не спешил с выводами", - сказал он на пресс-конференции в финском Эспоо. При этом полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море.Инциденты расследуются как диверсия, однако эта классификация может измениться, уточнили силовики.Информация об обнаружении неисправности в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией появилась в понедельник, 18 ноября. C-Lion1 – это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы. Позже стало известно, что кабель связи перерезан и между Швецией и Литвой.Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что повреждение кабеля связи в Балтийском море между Германией и Финляндией – диверсия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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балтийское море, литва, финляндия, происшествия, в мире, новости, связь, диверсия, гитанас науседа, петтери орпо
Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море
Президент Литвы: говорить о диверсии из-за повреждения кабеля в Балтийском море рано
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Говорить о диверсии после повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, пока рано. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет РИА Новости.
"Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта", - сказал Науседа.
Такого же мнения придерживается и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Пока нельзя сказать, является ли это "диверсией". Поэтому я бы пока не спешил с выводами", - сказал он на пресс-конференции в финском Эспоо.
При этом полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море.
"Полиция начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Инциденты расследуются как диверсия, однако эта классификация может измениться, уточнили силовики.
Информация об обнаружении неисправности в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией появилась
в понедельник, 18 ноября. C-Lion1 – это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы.
Позже стало известно, что кабель связи перерезан и между Швецией и Литвой.
Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что повреждение кабеля связи в Балтийском море между Германией и Финляндией – диверсия
.
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