https://crimea.ria.ru/20241119/prezident-litvy-sdelal-zayavlenie-o-povrezhdenii-kabelya-v-baltiyskom-more-1141981825.html

Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море

Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море

Говорить о диверсии после повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, пока рано. Такое... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T21:16

2024-11-19T21:16

2024-11-19T21:16

балтийское море

литва

финляндия

происшествия

в мире

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связь

диверсия

гитанас науседа

петтери орпо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Говорить о диверсии после повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, пока рано. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет РИА Новости.Такого же мнения придерживается и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. "Пока нельзя сказать, является ли это "диверсией". Поэтому я бы пока не спешил с выводами", - сказал он на пресс-конференции в финском Эспоо. При этом полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море.Инциденты расследуются как диверсия, однако эта классификация может измениться, уточнили силовики.Информация об обнаружении неисправности в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией появилась в понедельник, 18 ноября. C-Lion1 – это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы. Позже стало известно, что кабель связи перерезан и между Швецией и Литвой.Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что повреждение кабеля связи в Балтийском море между Германией и Финляндией – диверсия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

балтийское море

литва

финляндия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, литва, финляндия, происшествия, в мире, новости, связь, диверсия, гитанас науседа, петтери орпо