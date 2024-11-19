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Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T08:56
2024-11-19T08:56
2024-11-19T08:56
балтийское море
происшествия
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литва
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.В понедельник, 18 ноября, появилась информация, что обнаружена неисправность в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ведется расследование. C-Lion1 — это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы.Позже стало известно о повреждении кабеля и между Швецией и Литвой.Он уточнил, что всего Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля Telia. Интернет-соединение пользователей сети уже восстановлено, однако пропускная способность уменьшилась на треть.Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что соответствующие шведские власти ведут расследование в отношении двух инцидентов с повреждениями кабелей связи. Кроме того, пресс-секретарь шведских вооруженных сил Хенрик Нюстрём отметил, что в ведомстве следят за развитием ситуацией и обмениваются информацией с затронутыми сторонами и союзниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор проведет учения по устойчивости РунетаПутин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeИнтернет должен подчиняться национальному законодательству
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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балтийское море, происшествия, европа, литва, швеция, интернет, связь, в мире
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Литвой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.
В понедельник, 18 ноября, появилась информация, что обнаружена неисправность в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ведется расследование. C-Lion1 — это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы.
Позже стало известно о повреждении кабеля и между Швецией и Литвой.
"Кабель был перерезан в воскресенье вечером, около 10.00 (11.00 мск)... Системы сразу сообщили, что соединение было потеряно. Было предпринято дальнейшее расследование и прояснение ситуации", — заявил глава технического отдела телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс.
Он уточнил, что всего Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля Telia. Интернет-соединение пользователей сети уже восстановлено, однако пропускная способность уменьшилась на треть.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что соответствующие шведские власти ведут расследование в отношении двух инцидентов с повреждениями кабелей связи. Кроме того, пресс-секретарь шведских вооруженных сил Хенрик Нюстрём отметил, что в ведомстве следят за развитием ситуацией и обмениваются информацией с затронутыми сторонами и союзниками.
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