https://crimea.ria.ru/20241119/kabel-svyazi-mezhdu-stranami-evropy-povrezhden-v-baltiyskom-more-1141960439.html

Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море

Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море

Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T08:56

2024-11-19T08:56

2024-11-19T08:56

балтийское море

происшествия

европа

литва

швеция

интернет

связь

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.В понедельник, 18 ноября, появилась информация, что обнаружена неисправность в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ведется расследование. C-Lion1 — это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы.Позже стало известно о повреждении кабеля и между Швецией и Литвой.Он уточнил, что всего Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля Telia. Интернет-соединение пользователей сети уже восстановлено, однако пропускная способность уменьшилась на треть.Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что соответствующие шведские власти ведут расследование в отношении двух инцидентов с повреждениями кабелей связи. Кроме того, пресс-секретарь шведских вооруженных сил Хенрик Нюстрём отметил, что в ведомстве следят за развитием ситуацией и обмениваются информацией с затронутыми сторонами и союзниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор проведет учения по устойчивости РунетаПутин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeИнтернет должен подчиняться национальному законодательству

балтийское море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, происшествия, европа, литва, швеция, интернет, связь, в мире