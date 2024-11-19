Рейтинг@Mail.ru
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241119/kabel-svyazi-mezhdu-stranami-evropy-povrezhden-v-baltiyskom-more-1141960439.html
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T08:56
2024-11-19T08:56
балтийское море
происшествия
европа
литва
швеция
интернет
связь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141960325_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e7080941bfcb4391916c1640760f650f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.В понедельник, 18 ноября, появилась информация, что обнаружена неисправность в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ведется расследование. C-Lion1 — это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы.Позже стало известно о повреждении кабеля и между Швецией и Литвой.Он уточнил, что всего Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля Telia. Интернет-соединение пользователей сети уже восстановлено, однако пропускная способность уменьшилась на треть.Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что соответствующие шведские власти ведут расследование в отношении двух инцидентов с повреждениями кабелей связи. Кроме того, пресс-секретарь шведских вооруженных сил Хенрик Нюстрём отметил, что в ведомстве следят за развитием ситуацией и обмениваются информацией с затронутыми сторонами и союзниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор проведет учения по устойчивости РунетаПутин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeИнтернет должен подчиняться национальному законодательству
балтийское море
европа
литва
швеция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141960325_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_0211f9dda0d361f0c36a4ab9ef74fabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балтийское море, происшествия, европа, литва, швеция, интернет, связь, в мире
Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море

В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Литвой

08:56 19.11.2024
 
© AP Photo Matthias SchraderШторм в Балтийском море
Шторм в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo Matthias Schrader
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Поврежден второй кабель связи в Балтийском море между европейскими городами, на этот раз между Швецией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.
В понедельник, 18 ноября, появилась информация, что обнаружена неисправность в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ведется расследование. C-Lion1 — это первый кабель, который был проложен напрямую между этими двумя странами с 2015 по 2016 годы.
Позже стало известно о повреждении кабеля и между Швецией и Литвой.
"Кабель был перерезан в воскресенье вечером, около 10.00 (11.00 мск)... Системы сразу сообщили, что соединение было потеряно. Было предпринято дальнейшее расследование и прояснение ситуации", — заявил глава технического отдела телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс.
Он уточнил, что всего Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля Telia. Интернет-соединение пользователей сети уже восстановлено, однако пропускная способность уменьшилась на треть.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что соответствующие шведские власти ведут расследование в отношении двух инцидентов с повреждениями кабелей связи. Кроме того, пресс-секретарь шведских вооруженных сил Хенрик Нюстрём отметил, что в ведомстве следят за развитием ситуацией и обмениваются информацией с затронутыми сторонами и союзниками.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Интернет должен подчиняться национальному законодательству
 
Балтийское мореПроисшествияЕвропаЛитваШвецияИнтернетСвязьВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события
11:21Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное
11:11В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять
10:50В Симферополе пройдут антитеррористические учения
10:42Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
10:22Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
10:03В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба
09:59В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз
09:48В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе
09:27Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов
09:17В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
09:09Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области
08:56Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
08:44Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры
08:32Боги войны – в России отмечают День ракетных войск и артиллерии
08:14Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию
07:54Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию
07:30"Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы
07:16В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
06:52Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина
Лента новостейМолния