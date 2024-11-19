Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО

"Владимир Николаевич выбрал мужественный и храбрый путь – защищать Родину, и отдал за нее самое дорогое, что у него есть – жизнь. Для всех нас он герой, а память о героях никогда не умирает, они остаются в наших сердцах", – сообщил Дудинов в своем Telegram-канале.