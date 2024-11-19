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Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
В зоне спецоперации при выполнении боевых задач погиб рядовой Владимир Погорелый, сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:42
2024-11-19T10:42
2024-11-19T10:42
черноморский район
александр дудинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации при выполнении боевых задач погиб рядовой Владимир Погорелый, сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов.Владимир Николаевич служил в составе подразделений мотострелкового батальона ВС РФ и погиб 16 октября 2024 года.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский район, александр дудинов, утраты, память, герои сво, новости сво, новости крыма
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
С погибшим героем спецоперации простились в Черноморском районе Крыма