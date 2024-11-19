Рейтинг@Mail.ru
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241119/orden-muzhestva-posmertno-v-chernomorskom-rayone-prostilis-s-geroem-svo-1141962610.html
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
В зоне спецоперации при выполнении боевых задач погиб рядовой Владимир Погорелый, сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:42
2024-11-19T10:42
черноморский район
александр дудинов
утраты
память
герои сво
новости сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_155:256:1620:1080_1920x0_80_0_0_db060d47aa72f0946fd1961982455e3d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации при выполнении боевых задач погиб рядовой Владимир Погорелый, сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов.Владимир Николаевич служил в составе подразделений мотострелкового батальона ВС РФ и погиб 16 октября 2024 года.
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_384:243:1500:1080_1920x0_80_0_0_6bcc6a700eae2ccba817fbd70e5277dc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черноморский район, александр дудинов, утраты, память, герои сво, новости сво, новости крыма
Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО

С погибшим героем спецоперации простились в Черноморском районе Крыма

10:42 19.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации при выполнении боевых задач погиб рядовой Владимир Погорелый, сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов.

"Владимир Николаевич выбрал мужественный и храбрый путь – защищать Родину, и отдал за нее самое дорогое, что у него есть – жизнь. Для всех нас он герой, а память о героях никогда не умирает, они остаются в наших сердцах", – сообщил Дудинов в своем Telegram-канале.

Владимир Николаевич служил в составе подразделений мотострелкового батальона ВС РФ и погиб 16 октября 2024 года.

"Родина высоко оценила подвиг Героя, представив его к высокой государственной награде – Ордену Мужества (посмертно)", – написал Дудинов.

Черноморский районАлександр ДудиновУтратыПамятьГерои СВОНовости СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события
11:21Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное
11:11В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять
10:50В Симферополе пройдут антитеррористические учения
10:42Орден Мужества посмертно: в Черноморском районе простились с героем СВО
10:22Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
10:03В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба
09:59В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз
09:48В Крыму задержаны подозреваемые в подрыве машины военного в Севастополе
09:27Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов
09:17В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
09:09Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области
08:56Кабель связи между странами Европы поврежден в Балтийском море
08:44Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры
08:32Боги войны – в России отмечают День ракетных войск и артиллерии
08:14Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию
07:54Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию
07:30"Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы
07:16В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
06:52Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина
Лента новостейМолния