https://crimea.ria.ru/20241119/bolee-200-dronov-atakovali-zaporozhe-razrusheny-obekty-infrastruktury-1141959777.html

Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры

Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры

В ночь на вторник были разрушены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T08:44

2024-11-19T08:44

2024-11-19T08:47

запорожье

беспилотник (бпла, дрон)

авиация

артиллерия

взрыв

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник были разрушены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.По его информации, за сутки прозвучало не менее 458 взрывов, по области были нанесены 9 авиационных, 202 артудара и 8 обстрелов из РСЗО.239 беспилотников разной модификации атаковали Запорожье и другие населенные пункты подконтрольной Киеву части области, сказал Федоров. По его словам, поступили десятки сообщений о разрушениях, в том числе объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на УкраинеПосле удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две областиОбъекты инфраструктуры разбиты в областях Украины

запорожье

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожье, беспилотник (бпла, дрон), авиация, артиллерия, взрыв, новости, украина