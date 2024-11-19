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Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры
Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры
В ночь на вторник были разрушены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T08:44
2024-11-19T08:47
запорожье
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
артиллерия
взрыв
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник были разрушены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.По его информации, за сутки прозвучало не менее 458 взрывов, по области были нанесены 9 авиационных, 202 артудара и 8 обстрелов из РСЗО.239 беспилотников разной модификации атаковали Запорожье и другие населенные пункты подконтрольной Киеву части области, сказал Федоров. По его словам, поступили десятки сообщений о разрушениях, в том числе объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на УкраинеПосле удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две областиОбъекты инфраструктуры разбиты в областях Украины
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РИА Новости Крым
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96
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запорожье, беспилотник (бпла, дрон), авиация, артиллерия, взрыв, новости, украина
Более 200 дронов атаковали Запорожье: разрушены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры разрушены в Запорожье после сотен ударов беспилотниками и авиацией

08:44 19.11.2024 (обновлено: 08:47 19.11.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник были разрушены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.
По его информации, за сутки прозвучало не менее 458 взрывов, по области были нанесены 9 авиационных, 202 артудара и 8 обстрелов из РСЗО.
239 беспилотников разной модификации атаковали Запорожье и другие населенные пункты подконтрольной Киеву части области, сказал Федоров. По его словам, поступили десятки сообщений о разрушениях, в том числе объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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ЗапорожьеБеспилотник (БПЛА, дрон)АвиацияАртиллерияВзрывНовостиУкраина
 
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