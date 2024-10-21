Рейтинг@Mail.ru
Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241021/obekty-infrastruktury-razbity-v-dvukh-oblastyakh-ukrainy-1141232702.html
Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины
Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины
Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные Киеву. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T09:43
2024-10-21T09:52
украина
новости
взрыв
сумская область
запорожская область
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141034937_0:56:940:585_1920x0_80_0_0_0f2cc4babb1b7a36aa3f146e02c84d4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные Киеву.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. По его данным, в минувшие сутки в регионе прогремело 229 взрывов, мирные жители не пострадали.В ночь на 21 октября в Одессе раздался мощный взрыв, после чего над городом появилось яркое зарево, пишут местные СМИ. По информации главы военной администрации Одесской области Украины Олега Кипера, поражена портовая инфраструктура, на месте начался пожар.Также, по данным украинской прессы, взрывы ночью гремели в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях и в городе Лубны Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураОбъекты инфраструктуры повреждены в Никополе
украина
сумская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141034937_43:0:898:641_1920x0_80_0_0_2c0f7d70219633343b6d8618abf72c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, взрыв, сумская область, запорожская область, вооруженные силы россии
Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины

В ряде областей Украины повреждены объекты инфраструктуры

09:43 21.10.2024 (обновлено: 09:52 21.10.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные Киеву.
По данным Сумской областной администрации, критическая инфраструктура повреждена в Роменском районе в результате авиаудара.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. По его данным, в минувшие сутки в регионе прогремело 229 взрывов, мирные жители не пострадали.
В ночь на 21 октября в Одессе раздался мощный взрыв, после чего над городом появилось яркое зарево, пишут местные СМИ.
По информации главы военной администрации Одесской области Украины Олега Кипера, поражена портовая инфраструктура, на месте начался пожар.
Также, по данным украинской прессы, взрывы ночью гремели в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях и в городе Лубны Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
 
УкраинаНовостиВзрывСумская областьЗапорожская областьВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Отопительный сезон в Феодосии: когда дадут тепло
11:12Выборы президента Молдавии: сколько набрали кандидаты
11:03В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора
10:44Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад
10:29Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
10:13В Крыму назначили главу минстроя
09:43Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины
09:28По факту гибели ребенка на пожаре в Крыму возбуждено уголовное дело
09:22Последствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот час
09:00Ребенок погиб на пожаре в Крыму
08:41В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции
08:22Что позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова
08:08В Севастополе закрыли рейд
08:01В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях
07:39ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом
07:20ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России
06:48Евроинтеграция Молдавии - за что голосуют избиратели
06:37Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах
06:15Выборы в Молдавии идут на второй круг
06:01Истребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться
Лента новостейМолния