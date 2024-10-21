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Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины

Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Объекты инфраструктуры разбиты в областях Украины

Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные Киеву. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T09:43

2024-10-21T09:43

2024-10-21T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные власти, подконтрольные Киеву.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. По его данным, в минувшие сутки в регионе прогремело 229 взрывов, мирные жители не пострадали.В ночь на 21 октября в Одессе раздался мощный взрыв, после чего над городом появилось яркое зарево, пишут местные СМИ. По информации главы военной администрации Одесской области Украины Олега Кипера, поражена портовая инфраструктура, на месте начался пожар.Также, по данным украинской прессы, взрывы ночью гремели в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях и в городе Лубны Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураОбъекты инфраструктуры повреждены в Никополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, взрыв, сумская область, запорожская область, вооруженные силы россии