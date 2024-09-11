https://crimea.ria.ru/20240911/obekty-infrastruktury-povrezhdeny-v-nikopole-1140269800.html

Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе

Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе

В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T09:50

2024-09-11T09:50

2024-09-11T09:50

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днепропетровская область

взрыв

кременчуг

никополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак.При этом он не уточнил тип пораженных объектов и степень их повреждений.По данным РИА Новости, в Кременчуге взрывы раздались в районе складов хранения боекомплектов для ВСУ. Кроме того, в ночь на 11 сентября воздушная тревога звучала в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр УкраиныКрупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из ПольшиГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах

украина

днепропетровская область

кременчуг

никополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровская область, взрыв, кременчуг, никополь, в мире, новости