https://crimea.ria.ru/20240911/obekty-infrastruktury-povrezhdeny-v-nikopole-1140269800.html
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T09:50
2024-09-11T09:50
2024-09-11T09:50
украина
днепропетровская область
взрыв
кременчуг
никополь
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfc8dad3ebd152513759fbe94efe6072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак.При этом он не уточнил тип пораженных объектов и степень их повреждений.По данным РИА Новости, в Кременчуге взрывы раздались в районе складов хранения боекомплектов для ВСУ. Кроме того, в ночь на 11 сентября воздушная тревога звучала в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр УкраиныКрупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из ПольшиГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
украина
днепропетровская область
кременчуг
никополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039193_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7753dccc4fc6b9d1ab50e39683541bf1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, взрыв, кременчуг, никополь, в мире, новости
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
В Никополе повреждены объекты инфраструктуры - Глава Днепропетровской ОВА Лысак
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак.
"Изуродована инфраструктура. Остальные последствия уточняют", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил тип пораженных объектов и степень их повреждений.
По данным РИА Новости, в Кременчуге взрывы раздались в районе складов хранения боекомплектов для ВСУ.
Кроме того, в ночь на 11 сентября воздушная тревога звучала в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым: