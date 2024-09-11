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Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T09:50
2024-09-11T09:50
украина
днепропетровская область
взрыв
кременчуг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак.При этом он не уточнил тип пораженных объектов и степень их повреждений.По данным РИА Новости, в Кременчуге взрывы раздались в районе складов хранения боекомплектов для ВСУ. Кроме того, в ночь на 11 сентября воздушная тревога звучала в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр УкраиныКрупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из ПольшиГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
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РИА Новости Крым
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96
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украина, днепропетровская область, взрыв, кременчуг, никополь, в мире, новости
Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе

В Никополе повреждены объекты инфраструктуры - Глава Днепропетровской ОВА Лысак

09:50 11.09.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. В городе Никополь поражены инфраструктурные объекты, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак.
"Изуродована инфраструктура. Остальные последствия уточняют", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил тип пораженных объектов и степень их повреждений.
По данным РИА Новости, в Кременчуге взрывы раздались в районе складов хранения боекомплектов для ВСУ.
Кроме того, в ночь на 11 сентября воздушная тревога звучала в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаДнепропетровская областьВзрывКременчугНикопольВ миреНовости
 
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