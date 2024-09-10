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Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр Украины
Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр Украины - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр Украины
Все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T13:58
2024-09-10T13:58
2024-09-10T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://crimea.ria.ru/20240909/na-ukraine-vypustili-uchebnik-bez-kryma-i-predlozhili-detyam-ego-dorisovat-1140229639.html
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харьков, харьковская область, тэц, энергосистема украины, новости, денис шмыгаль, украина
Уничтожены все ТЭЦ Харькова - премьер-министр Украины
Шмыгаль сообщил об уничтожении практически всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.
"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - заявил Шмыгаль.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.