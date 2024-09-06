https://crimea.ria.ru/20240906/krupnyy-pozhar-i-vzryvy--vo-lvove-razbity-sklady-boepripasov-iz-polshi-1140172008.html

Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши

Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши

Во Львове в ночь на пятницу прогремели взрывы и вспыхнул крупный пожар. О происшествии заявил мэр города Андрей Садовый. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T11:14

2024-09-06T11:14

2024-09-06T11:14

украина

львов

в мире

взрыв

пожар

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140171664_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_6c964798d72ff5900104be996a317fee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Во Львове в ночь на пятницу прогремели взрывы и вспыхнул крупный пожар. О происшествии заявил мэр города Андрей Садовый.По его данным, во Львове в течение всей ночи звучали сирены воздушной тревоги.По данным РИА Новости, удар пришелся по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику и боеприпасы из Польши для ВСУ.Кроме того, в ночь на 6 сентября взрывы гремели в Павлограде, Харькове, Чернигове Киевской и Сумской областях.В ночь на четверг взрывы прогремели в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в Кривом Роге и Днепропетровске. Неспокойно ночью было также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Также о тревогах сообщали главы районных администраций и СМИ в еще девяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и ХарьковеНа Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах

украина

львов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, львов, в мире, взрыв, пожар, новости