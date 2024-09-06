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Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши
Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши
Во Львове в ночь на пятницу прогремели взрывы и вспыхнул крупный пожар. О происшествии заявил мэр города Андрей Садовый. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T11:14
2024-09-06T11:14
2024-09-06T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Во Львове в ночь на пятницу прогремели взрывы и вспыхнул крупный пожар. О происшествии заявил мэр города Андрей Садовый.По его данным, во Львове в течение всей ночи звучали сирены воздушной тревоги.По данным РИА Новости, удар пришелся по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику и боеприпасы из Польши для ВСУ.Кроме того, в ночь на 6 сентября взрывы гремели в Павлограде, Харькове, Чернигове Киевской и Сумской областях.В ночь на четверг взрывы прогремели в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в Кривом Роге и Днепропетровске. Неспокойно ночью было также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Также о тревогах сообщали главы районных администраций и СМИ в еще девяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и ХарьковеНа Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
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украина, львов, в мире, взрыв, пожар, новости
Крупный пожар и взрывы – во Львове разбиты склады боеприпасов из Польши
Серия взрывов прогремела во Львове и еще пяти областях Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Во Львове в ночь на пятницу прогремели взрывы и вспыхнул крупный пожар. О происшествии заявил мэр города Андрей Садовый.
По его данным, во Львове в течение всей ночи звучали сирены воздушной тревоги.
"Вблизи Львовской общины вспыхнул пожар - горят складские помещения", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным РИА Новости, удар пришелся по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику и боеприпасы из Польши для ВСУ.
Кроме того, в ночь на 6 сентября взрывы гремели в Павлограде, Харькове, Чернигове Киевской и Сумской областях.
В ночь на четверг взрывы прогремели
в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в Кривом Роге и Днепропетровске. Неспокойно ночью было также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Также о тревогах сообщали главы районных администраций и СМИ в еще девяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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