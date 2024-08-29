https://crimea.ria.ru/20240829/na-ukraine-unichtozhen-sklad-krylatykh-raket-storm-shadow--1139968126.html

На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow

На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 29.08.2024

На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебазу, обеспечивающую топливом... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T12:29

2024-08-29T12:29

2024-08-29T12:36

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вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебазу, обеспечивающую топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах. Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд HIMARS и 36 беспилотников. Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено три украинских безэкипажных катера.Storm Shadow – тактическая крылатая ракета большой дальности британского производства. Предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полете на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника. Летает ракета на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории TERPROM, способна огибать рельеф местности и менять направление, приближаться к цели незаметно для ПВО и предоставлять противнику ограниченное время реагирования. Боеголовка весом 450 кг имеет две боевые части: проникающий заряд для разрушения защитных сооружений (бетона, брони, земли). И основной заряд для поражения цели за защитой. В мае 2023 года Великобритания начала поставки ракет Storm Shadow киевскому режиму.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФРоссийские военные поразили лагерь иностранных наемниковРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, storm shadow, всу (вооруженные силы украины), новости