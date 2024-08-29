https://crimea.ria.ru/20240829/na-ukraine-unichtozhen-sklad-krylatykh-raket-storm-shadow--1139968126.html
На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 29.08.2024
На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебазу, обеспечивающую топливом... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
storm shadow
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебазу, обеспечивающую топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах. Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд HIMARS и 36 беспилотников. Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено три украинских безэкипажных катера.Storm Shadow – тактическая крылатая ракета большой дальности британского производства. Предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полете на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника. Летает ракета на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории TERPROM, способна огибать рельеф местности и менять направление, приближаться к цели незаметно для ПВО и предоставлять противнику ограниченное время реагирования. Боеголовка весом 450 кг имеет две боевые части: проникающий заряд для разрушения защитных сооружений (бетона, брони, земли). И основной заряд для поражения цели за защитой. В мае 2023 года Великобритания начала поставки ракет Storm Shadow киевскому режиму.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФРоссийские военные поразили лагерь иностранных наемниковРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, storm shadow, всу (вооруженные силы украины), новости
На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине склад британских крылатых ракет Storm Shadow
12:29 29.08.2024 (обновлено: 12:36 29.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебазу, обеспечивающую топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.
Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд HIMARS и 36 беспилотников.
Storm Shadow – тактическая крылатая ракета большой дальности британского производства. Предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полете на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника. Летает ракета на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории TERPROM, способна огибать рельеф местности и менять направление, приближаться к цели незаметно для ПВО и предоставлять противнику ограниченное время реагирования. Боеголовка весом 450 кг имеет две боевые части: проникающий заряд для разрушения защитных сооружений (бетона, брони, земли). И основной заряд для поражения цели за защитой.
В мае 2023 года Великобритания начала поставки ракет Storm Shadow киевскому режиму.
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