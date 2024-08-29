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В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T07:31
2024-08-29T07:46
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Согласно информации Спасательной службы города, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийК яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, срочные новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона

В акватории Севастополя уничтожены 3 безэкипажных катера и 4 беспилотника - Развожаев

07:31 29.08.2024 (обновлено: 07:46 29.08.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФМорская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
Морская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три БЭКа", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно информации Спасательной службы города, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.
По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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