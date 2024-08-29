https://crimea.ria.ru/20240829/v-akvatorii-sevastopolya-unichtozheny-tri-bezekipazhnykh-katera-i-chetyre-drona-1139959473.html

В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона

В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона

Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T07:31

2024-08-29T07:31

2024-08-29T07:46

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Согласно информации Спасательной службы города, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийК яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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