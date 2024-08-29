https://crimea.ria.ru/20240829/v-akvatorii-sevastopolya-unichtozheny-tri-bezekipazhnykh-katera-i-chetyre-drona-1139959473.html
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T07:31
2024-08-29T07:31
2024-08-29T07:46
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости крыма
срочные новости крыма
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122369909_148:0:1200:592_1920x0_80_0_0_e7f0288c8b4b14f8f3d90a0def539504.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Согласно информации Спасательной службы города, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийК яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122369909_411:0:1200:592_1920x0_80_0_0_bbfcfdaacf50a99da862a16e308a8507.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, срочные новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
В акватории Севастополя уничтожены 3 безэкипажных катера и 4 беспилотника - Развожаев
07:31 29.08.2024 (обновлено: 07:46 29.08.2024)