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За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий
За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий - РИА Новости Крым, 26.08.2024
За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий
В Севастополе за неделю установили 135 укрытий на остановках. Об этом в ходе аппаратного совещания в Правительстве сообщил заместитель директора Департамента... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T17:31
2024-08-26T17:31
севастополь
правительство севастополя
новости
укрытия
михаил развожаев
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю установили 135 укрытий на остановках. Об этом в ходе аппаратного совещания в Правительстве сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Битосов.Специальной защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна уже 28 зданий. Задержка в этой работе связана с логистикой – пленка на данный момент поставляется, сказал замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев.Сейчас в наличие есть 7 000 квадратных метров защитной пленки, которых достаточно для заявленного объема работы. Как только будет осуществлена поставка, количество бригад, которые занимаются оклейкой окон, будет увеличено."Еще ждем 16 000 квадратных метров пленки. Как только они придут, мы будем усиливать работы, и будем уже добавлять новые учреждения", – подытожил Зубарев.На этой неделе оклейка идет в Севастопольском профессиональном художественном колледже, в Севастопольском профессиональном архитектурно-строительном колледже, в гимназии № 5 и билингвальной гимназии №2, а также в детском саду №91 и в школе №12. Такие данные привел в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Перед началом учебного года в городе проверили и приняли 160 учебных заведений, в которых в том числе осмотрели убежища и подвалы. В них обеспечен запас питьевой воды, медикаментов и мест для сидения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, правительство севастополя, новости, укрытия, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий

В Севастополе установили 135 укрытий на остановках

17:31 26.08.2024
 
© РИА Новости КрымУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю установили 135 укрытий на остановках. Об этом в ходе аппаратного совещания в Правительстве сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Битосов.

"За эту неделю поставлено 135 укрытий. Планы до конца месяца закрыть полностью департамент транспорта, это 299 остановочных пункта", – сказал Битосов.

Специальной защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна уже 28 зданий. Задержка в этой работе связана с логистикой – пленка на данный момент поставляется, сказал замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев.
"На сегодняшний день обклеено 28 зданий, из них это 22 учреждения на 9 000 квадратных метров было обклеено. На текущую дату в работе 9 зданий – это 8 учреждений, и планируется с этой же недели начать еще 6 учреждений", – сказал Зубарев.
Сейчас в наличие есть 7 000 квадратных метров защитной пленки, которых достаточно для заявленного объема работы. Как только будет осуществлена поставка, количество бригад, которые занимаются оклейкой окон, будет увеличено.
"Еще ждем 16 000 квадратных метров пленки. Как только они придут, мы будем усиливать работы, и будем уже добавлять новые учреждения", – подытожил Зубарев.
На этой неделе оклейка идет в Севастопольском профессиональном художественном колледже, в Севастопольском профессиональном архитектурно-строительном колледже, в гимназии № 5 и билингвальной гимназии №2, а также в детском саду №91 и в школе №12. Такие данные привел в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Перед началом учебного года в городе проверили и приняли 160 учебных заведений, в которых в том числе осмотрели убежища и подвалы. В них обеспечен запас питьевой воды, медикаментов и мест для сидения.
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СевастопольПравительство СевастополяНовостиУкрытияМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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