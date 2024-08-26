https://crimea.ria.ru/20240826/za-nedelyu-v-sevastopole-ustanovili-135-mobilnykh-ukrytiy-1139889703.html

За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий

За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий - РИА Новости Крым, 26.08.2024

За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий

В Севастополе за неделю установили 135 укрытий на остановках. Об этом в ходе аппаратного совещания в Правительстве сообщил заместитель директора Департамента... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T17:31

2024-08-26T17:31

2024-08-26T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю установили 135 укрытий на остановках. Об этом в ходе аппаратного совещания в Правительстве сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Битосов.Специальной защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна уже 28 зданий. Задержка в этой работе связана с логистикой – пленка на данный момент поставляется, сказал замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев.Сейчас в наличие есть 7 000 квадратных метров защитной пленки, которых достаточно для заявленного объема работы. Как только будет осуществлена поставка, количество бригад, которые занимаются оклейкой окон, будет увеличено."Еще ждем 16 000 квадратных метров пленки. Как только они придут, мы будем усиливать работы, и будем уже добавлять новые учреждения", – подытожил Зубарев.На этой неделе оклейка идет в Севастопольском профессиональном художественном колледже, в Севастопольском профессиональном архитектурно-строительном колледже, в гимназии № 5 и билингвальной гимназии №2, а также в детском саду №91 и в школе №12. Такие данные привел в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Перед началом учебного года в городе проверили и приняли 160 учебных заведений, в которых в том числе осмотрели убежища и подвалы. В них обеспечен запас питьевой воды, медикаментов и мест для сидения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, новости, укрытия, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя