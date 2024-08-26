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В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170 - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170
В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170 - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170
В Севастополе к началу учебного года готовы 160 учебных заведений из 163 представленных к проверке. Еще в семи школах идет капитальный ремонт. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T16:12
2024-08-26T16:12
севастополь
новости
школа
учебный год
дети
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе к началу учебного года готовы 160 учебных заведений из 163 представленных к проверке. Еще в семи школах идет капитальный ремонт. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя сообщил директор Департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос.До конца года планируется завершение капитального ремонта в школах № 4,17, 39 и 47, в которых учебный процесс начнется со второго полугодия.В состав приемочных комиссий включены представители исполнительной власти, Росгвардии, МВД, МЧС и Законодательного собрания, а также родители. Из 163 учебных заведений приняли 160, в трех школах (№12, 43 и 47) есть замечания, которые будут устранены до 1 сентября, сказал Максим Кривонос.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе до 1 сентября откроют семь новых детских садов. Из них три откроется в районе Заводского, один - в селе Дубки, один в Гвардейском два сада в Добровском поселении.Читайте также на РИА Новости Крым:День знаний в Севастополе - как пройдут линейкиФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников историиВ школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, школа, учебный год, дети, правительство севастополя
В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170

В школах Севастополя проверили готовность убежищ

16:12 26.08.2024
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе к началу учебного года готовы 160 учебных заведений из 163 представленных к проверке. Еще в семи школах идет капитальный ремонт. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя сообщил директор Департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос.

"Проверка учреждений проводилась шестью приемочными комиссиями с 29 июля по 16 августа. В перечень для приемки были включены 163 образовательные организации, независимо от их ведомственной принадлежности. Семь организаций находятся на капитальном ремонте", – сказал он.

До конца года планируется завершение капитального ремонта в школах № 4,17, 39 и 47, в которых учебный процесс начнется со второго полугодия.
В состав приемочных комиссий включены представители исполнительной власти, Росгвардии, МВД, МЧС и Законодательного собрания, а также родители. Из 163 учебных заведений приняли 160, в трех школах (№12, 43 и 47) есть замечания, которые будут устранены до 1 сентября, сказал Максим Кривонос.

"В ходе проверки комиссии также осматривали состояние имеющегося фонда подвальных заглубленных помещений и иных помещений для укрытия обучающихся по сигналу "Внимание всем! воздушная тревога!". Для обучающихся созданы запасы бутилированной воды, медикаментов, обеспечиваются места для сидения", – отметил начальник департамента образования.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе до 1 сентября откроют семь новых детских садов. Из них три откроется в районе Заводского, один - в селе Дубки, один в Гвардейском два сада в Добровском поселении.
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СевастопольНовостиШколаУчебный годдетиПравительство Севастополя
 
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