https://crimea.ria.ru/20240826/v-sevastopole-k-uchebnomu-godu-gotovy-160-shkol-iz-170-1139887240.html

В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170

В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170 - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170

В Севастополе к началу учебного года готовы 160 учебных заведений из 163 представленных к проверке. Еще в семи школах идет капитальный ремонт. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T16:12

2024-08-26T16:12

2024-08-26T16:12

севастополь

новости

школа

учебный год

дети

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе к началу учебного года готовы 160 учебных заведений из 163 представленных к проверке. Еще в семи школах идет капитальный ремонт. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя сообщил директор Департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос.До конца года планируется завершение капитального ремонта в школах № 4,17, 39 и 47, в которых учебный процесс начнется со второго полугодия.В состав приемочных комиссий включены представители исполнительной власти, Росгвардии, МВД, МЧС и Законодательного собрания, а также родители. Из 163 учебных заведений приняли 160, в трех школах (№12, 43 и 47) есть замечания, которые будут устранены до 1 сентября, сказал Максим Кривонос.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе до 1 сентября откроют семь новых детских садов. Из них три откроется в районе Заводского, один - в селе Дубки, один в Гвардейском два сада в Добровском поселении.Читайте также на РИА Новости Крым:День знаний в Севастополе - как пройдут линейкиФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников историиВ школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, школа, учебный год, дети, правительство севастополя