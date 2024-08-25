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В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября
В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября
В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-25T08:17
2024-08-24T20:07
симферопольский район
денис кратюк
новости крыма
крым
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семья
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.По его информации, к детскому саду в Добром сейчас достраивают дорогу, и все дошкольные учреждения уже готовы к сентябрю – персонал набран, все группы заполнены.Также Кратюк рассказал, что семь районных школ будут отремонтированы к осени. В них заменят кровли, фасады и установят антитеррористические ограждения. А еще отремонтируют семь "Точек роста" – классы химии, биологии и физики.Также в преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений.Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. В этом году завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма больше нет уборных на улицеДва десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца годаПочти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
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4.7
96
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симферопольский район, денис кратюк, новости крыма, крым, дети, семья, детский сад, общество
В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября

В населенных пунктах Симферопольского Крыма района откроют семь новых детских садов

08:17 25.08.2024
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

"Три сада на большую перспективу в районе Заводское, один сад в селе Дубки возвели на месте старого, еще сад в Гвардейском появился, и два сада в Добровском поселении – один в быстро растущем массиве Камыш-кора и в самом Добром", – уточнил Кратюк.

По его информации, к детскому саду в Добром сейчас достраивают дорогу, и все дошкольные учреждения уже готовы к сентябрю – персонал набран, все группы заполнены.
Также Кратюк рассказал, что семь районных школ будут отремонтированы к осени. В них заменят кровли, фасады и установят антитеррористические ограждения. А еще отремонтируют семь "Точек роста" – классы химии, биологии и физики.

"Например, подъезды к Николаевской и Константиновской школам заасфальтируют полностью", – добавил глава администрации района.

Также в преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений.
Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. В этом году завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой.
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Симферопольский районДенис КратюкНовости КрымаКрымдетисемьяДетский садОбщество
 
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