В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября
В населенных пунктах Симферопольского Крыма района откроют семь новых детских садов
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.
"Три сада на большую перспективу в районе Заводское, один сад в селе Дубки возвели на месте старого, еще сад в Гвардейском появился, и два сада в Добровском поселении – один в быстро растущем массиве Камыш-кора и в самом Добром", – уточнил Кратюк.
По его информации, к детскому саду в Добром сейчас достраивают дорогу, и все дошкольные учреждения уже готовы к сентябрю – персонал набран, все группы заполнены.
Также Кратюк рассказал, что семь районных школ будут отремонтированы к осени. В них заменят кровли, фасады и установят антитеррористические ограждения. А еще отремонтируют семь "Точек роста" – классы химии, биологии и физики.
"Например, подъезды к Николаевской и Константиновской школам заасфальтируют полностью", – добавил глава администрации района.
Также в преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений.
Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. В этом году завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой.
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