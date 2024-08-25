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В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября

В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября

В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-25T08:17

2024-08-25T08:17

2024-08-24T20:07

симферопольский район

денис кратюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.По его информации, к детскому саду в Добром сейчас достраивают дорогу, и все дошкольные учреждения уже готовы к сентябрю – персонал набран, все группы заполнены.Также Кратюк рассказал, что семь районных школ будут отремонтированы к осени. В них заменят кровли, фасады и установят антитеррористические ограждения. А еще отремонтируют семь "Точек роста" – классы химии, биологии и физики.Также в преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений.Накануне учебного года межведомственная рабочая группа проверила состояние убежищ в учебных заведениях. В школах, где нет подвалов, уже оборудованы безопасные места. В этом году завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма больше нет уборных на улицеДва десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца годаПочти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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