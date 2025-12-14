Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути

https://crimea.ria.ru/20251214/pyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1151649269.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".Время опоздания на 09:00 МСК: В Крым: 🚂 №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа 🚂 №196 92 Москва– Севастополь , отправлением 13 декабря, задерживается на полчаса Из Крыма: 🚂 №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 🚂 №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов 🚂 №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа По данным перевозчика, вемя задержки в пути может измениться. По данным перевозчика, остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Время опоздания на 09:00 МСК:
🚂 №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа
🚂 №196 92 Москва– Севастополь , отправлением 13 декабря, задерживается на полчаса
🚂 №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов
🚂 №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов
🚂 №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа
По данным перевозчика, вемя задержки в пути может измениться.
"Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.
По данным перевозчика, остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график.
