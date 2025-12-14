Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/pyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1151649269.html
Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути
Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути
В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T09:27
2025-12-14T09:27
гранд сервис экспресс
поезд
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
новости крыма
расписание поездов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856043_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_85f80a60643bc8a842a78fa1b0575941.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".Время опоздания на 09:00 МСК: В Крым: 🚂 №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа 🚂 №196 92 Москва– Севастополь , отправлением 13 декабря, задерживается на полчаса Из Крыма: 🚂 №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 🚂 №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов 🚂 №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа По данным перевозчика, вемя задержки в пути может измениться. По данным перевозчика, остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251213/chp-s-poezdami-pod-penzoy-mazut-razlilsya-na-750-kvadratov-1151643067.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856043_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_d97276744ff9a839cf5374dfce0f75f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), новости крыма, расписание поездов в крыму
Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути

Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути

09:27 14.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Время опоздания на 09:00 МСК:
В Крым:
🚂 №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа
🚂 №196 92 Москва– Севастополь , отправлением 13 декабря, задерживается на полчаса
Из Крыма:
🚂 №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов
🚂 №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов
🚂 №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа
По данным перевозчика, вемя задержки в пути может измениться.
"Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.
По данным перевозчика, остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом
Вчера, 17:32
ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Крымская железная дорога (КЖД)Новости КрымаРасписание поездов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня
10:48ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
10:32Новое землетрясение в Крыму - что известно
10:23Замерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек
10:13В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
09:46Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды
09:27Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути
09:15Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
08:41Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
08:13При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
08:05Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
07:32ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника
07:09Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
00:01До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
23:4141 беспилотник сбили над Крымом за три часа
23:37Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины
22:02Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день
21:45В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:39Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
Лента новостейМолния