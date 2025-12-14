https://crimea.ria.ru/20251214/novosti-svo-v-minoborony-rasskazali-o-vnushitelnykh-poteryakh-kieva-1151653299.html

Новости СВО: в Минобороны рассказали о внушительных потерях Киева

Армия России продолжает уничтожать боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ превысили 1450 боевиков. РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает уничтожать боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ превысили 1450 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север"разбили силы противника в окрестностях Алексеевки и Рыжевки на Сумщине.На Харьковском направлении ВСУ подломлены возле сел Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка.По данным российского минобороны, потери Киева на этом участке фронта превысили 240 военнослужащих. Также сожжены: броневик, пять автомобилей и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" добивают окруженную на левом берегу реки Оскол группировку ВСУ.На этой линии фронта украинские силы лишились 220 боевиков, двух броневиков, 14 автомобилей. Также есть попадание в американскую гаубицу, хорватскую пусковую установку РСЗО "Heron" и в три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировкиобосновались на более выгодных рубежах и позициях. Украинские формирования разбиты под Константиновкой, Никифоровкой, Резниковкой, Северском, Славянском и Степановкой в ДНР.ВСУ потеряли здесь до 150 боевиков. К безвозвратным потерям также отнесены: одна БМП, американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и 155-мм самоходнаял артиллерийская установка "Paladin", поставленная Киеву Вашингтоном."Подразделения группировки "Центр"продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ возле железнодорожного вокзала в Димитрове, а также зачистку сел Гришино и Светлое в ДНР.Также враг ослаблен на подходах к населенным пунктам: Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко ДНР и Новопавловка на Днепропетровщине.Потери ВСУ в этом квадрате значительные - до 495 боевиков, также уничтожены броневик "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток"продолжают продавливать украинскую оборону. Силы противника ослаблены в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.Противник потерял свыше 300 боевиков, броневик, пять автомобилей и станцию РЭБ, отметили в ведомстве.Подразделения группировки "Днепр"поразили украинские формирования под Ореховым и Разумовкой в Запорожской области, а также Днепровском и Никольском на Херсонщине."Уничтожено более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - сказано в сводке.Также в воскресенье сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождениенаселенного пункта Варваровка Запорожской области.Сутками ранее ВС РФ уничтожили свыше 1355 украинских боевиков, сообщали в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня41 беспилотник сбили над Крымом за три часаКак переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму

