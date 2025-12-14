https://crimea.ria.ru/20251214/novosti-svo-v-minoborony-rasskazali-o-vnushitelnykh-poteryakh-kieva-1151653299.html
Новости СВО: в Минобороны рассказали о внушительных потерях Киева
Армия России продолжает уничтожать боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ превысили 1450 боевиков. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает уничтожать боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ превысили 1450 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север"разбили силы противника в окрестностях Алексеевки и Рыжевки на Сумщине.На Харьковском направлении ВСУ подломлены возле сел Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка.По данным российского минобороны, потери Киева на этом участке фронта превысили 240 военнослужащих. Также сожжены: броневик, пять автомобилей и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" добивают окруженную на левом берегу реки Оскол группировку ВСУ.На этой линии фронта украинские силы лишились 220 боевиков, двух броневиков, 14 автомобилей. Также есть попадание в американскую гаубицу, хорватскую пусковую установку РСЗО "Heron" и в три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировкиобосновались на более выгодных рубежах и позициях. Украинские формирования разбиты под Константиновкой, Никифоровкой, Резниковкой, Северском, Славянском и Степановкой в ДНР.ВСУ потеряли здесь до 150 боевиков. К безвозвратным потерям также отнесены: одна БМП, американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и 155-мм самоходнаял артиллерийская установка "Paladin", поставленная Киеву Вашингтоном."Подразделения группировки "Центр"продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ возле железнодорожного вокзала в Димитрове, а также зачистку сел Гришино и Светлое в ДНР.Также враг ослаблен на подходах к населенным пунктам: Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко ДНР и Новопавловка на Днепропетровщине.Потери ВСУ в этом квадрате значительные - до 495 боевиков, также уничтожены броневик "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток"продолжают продавливать украинскую оборону. Силы противника ослаблены в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.Противник потерял свыше 300 боевиков, броневик, пять автомобилей и станцию РЭБ, отметили в ведомстве.Подразделения группировки "Днепр"поразили украинские формирования под Ореховым и Разумовкой в Запорожской области, а также Днепровском и Никольском на Херсонщине."Уничтожено более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - сказано в сводке.Также в воскресенье сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождениенаселенного пункта Варваровка Запорожской области.Сутками ранее ВС РФ уничтожили свыше 1355 украинских боевиков, сообщали в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня41 беспилотник сбили над Крымом за три часаКак переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму
Новости СВО: за сутки Киев потерял в зоне спецоперации 1450 боевиков
12:55 14.12.2025 (обновлено: 13:04 14.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает уничтожать боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ превысили 1450 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север"разбили силы противника в окрестностях Алексеевки и Рыжевки на Сумщине.
На Харьковском направлении ВСУ подломлены возле сел Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка.
По данным российского минобороны, потери Киева на этом участке фронта превысили 240 военнослужащих. Также сожжены: броневик, пять автомобилей и два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" добивают окруженную на левом берегу реки Оскол группировку ВСУ.
На этой линии фронта украинские силы лишились 220 боевиков, двух броневиков, 14 автомобилей. Также есть попадание в американскую гаубицу, хорватскую пусковую установку РСЗО "Heron" и в три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировкиобосновались на более выгодных рубежах и позициях. Украинские формирования разбиты под Константиновкой, Никифоровкой, Резниковкой, Северском, Славянском и Степановкой в ДНР.
ВСУ потеряли здесь до 150 боевиков. К безвозвратным потерям также отнесены: одна БМП, американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и 155-мм самоходнаял артиллерийская установка "Paladin", поставленная Киеву Вашингтоном.
"Подразделения группировки "Центр"продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ возле железнодорожного вокзала в Димитрове, а также зачистку сел Гришино и Светлое в ДНР.
Также враг ослаблен на подходах к населенным пунктам: Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко ДНР и Новопавловка на Днепропетровщине.
Потери ВСУ в этом квадрате значительные - до 495 боевиков, также уничтожены броневик "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Восток"продолжают продавливать украинскую оборону. Силы противника ослаблены в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.
Противник потерял свыше 300 боевиков, броневик, пять автомобилей и станцию РЭБ, отметили в ведомстве.
Подразделения группировки "Днепр"поразили украинские формирования под Ореховым и Разумовкой в Запорожской области, а также Днепровском и Никольском на Херсонщине.
"Уничтожено более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - сказано в сводке.
Также в воскресенье сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение
населенного пункта Варваровка Запорожской области.
Сутками ранее ВС РФ уничтожили
свыше 1355 украинских боевиков, сообщали в Минобороны России.
