Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T08:05
2025-12-14T08:05
2025-12-14T08:06
сша
стрельба
происшествия
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли.Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, он был одет в темную одежду, отметили власти.
сша
2025
Новости
сша, стрельба, происшествия, в мире, новости
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
Два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете США и восемь пострадали
08:05 14.12.2025 (обновлено: 08:06 14.12.2025)