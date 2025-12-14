https://crimea.ria.ru/20251214/strelbe-v-braunovskom-universitete-ssha---pogibli-i-raneny-studenty-1151648914.html

Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты

2025-12-14T08:05

2025-12-14T08:05

2025-12-14T08:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли.Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, он был одет в темную одежду, отметили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

