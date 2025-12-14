Рейтинг@Mail.ru
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты - 14.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251214/strelbe-v-braunovskom-universitete-ssha---pogibli-i-raneny-studenty-1151648914.html
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли.Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, он был одет в темную одежду, отметили власти.
Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты

Два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете США и восемь пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли.
"Я могу подтвердить, что сегодня днем ​​погибли два человека, еще восемь находятся в критическом состоянии, они находятся в больнице Род-Айленда. Это все пострадавшие и погибшие, о которых нам известно на данный момент", - заявил мэр на пресс-конференции.
Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, он был одет в темную одежду, отметили власти.
