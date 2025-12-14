https://crimea.ria.ru/20251214/pochemu-krym-stal-vostrebovannym-u-turistov-so-vsey-rossii---tri-prichiny-1151523527.html
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
Крым обрел большую популярность у российских туристов и продолжает наращивать свой потенциал благодаря трем факторам, один из которых связан с самими гостями... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T09:15
2025-12-14T09:15
2025-12-14T09:15
радио "спутник в крыму"
анатолий тарасенко
крым
новости крыма
мнения
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_8a676e5aa5537cd0c1c28778e7462025.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Крым обрел большую популярность у российских туристов и продолжает наращивать свой потенциал благодаря трем факторам, один из которых связан с самими гостями полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко."Был некий отложенный спрос. В непростые времена пандемии и после, когда еще была сложной логистика, потому что авиасообщение прекратилось, а новые поезда, в том числе скоростные, не добавились, очень многие россияне, мечтавшие побывать в Крыму, решили отложить отдых. Но не будут откладывать его на год, два, три и так далее – очень многие в Крым ездить начали", – сказал Тарасенко.Второй немаловажный фактор, объясняющий растущую популярность полуострова, – это очень активная работа министерства курортов и туризма Крыма, считает Тарасенко."Потому что, когда ездят профильный министр и его заместители по городам нашей необъятной прекрасной родины и представляют Крым вместе с предпринимателями, это отдельно работает на успех", – заметил он.По мнению Тарасенко, работа такого крымского "десанта" и презентация им вариантов отдыха на полуострове в разные сезоны во многом позволила добиться тех результатов, с которыми республика подошла к концу 2025 года.Третьим фактором успеха Крыма как центра рекреации и туризма эксперт называет его стремительное развитие благодаря помощи всей страны.В частности, речь о строительстве дорог и инфраструктуры на бюджетные средства и открытие новых туристических проектов в том числе благодаря президентским грантам."Если вспомнить Крым в 2010 – 2013 годах, то сейчас его не узнать. Теперь наши города с транспортной доступностью прекрасны, и то же самое скоро будет в селах. Я знаю это в силу своей деятельности: мы возим детей из более чем 200 сельских школ Крыма. Там сделаны тротуары, делаются дороги, ремонтируются ФАПы, строятся детские площадки", – поделился Тарасенко.Все это вместе и работает на то, что "Крым сейчас в приоритете", сказал он.Это важно всегда и особенно сейчас, когда на отдых за границу, по разным статистическим данным, стало выезжать, по разным оценкам, лишь 14-16% российских туристов, отметил Тарасенко."То есть большинство туристов остается в Российской Федерации на наших курортах. Это и Крым, и Краснодарский край, и Адыгея, и Дальний Восток и так далее. Мы уже вкладываем свои кровно заработанные в нашу родную страну. И это, я считаю, очень правильно", - прокомментировал он.В связи с этим Тарасенко считает очень полезным для республики то, что 2026 год в Крыму объявлен Годом гостеприимства."Я на сто процентов уверен, что это правильно и здорово. Потому что экономика Крыма очень связана с гостеприимством в целом. Больше 40 тысяч людей у нас задействовано в этой сфере", – сказал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимстваЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_3:0:995:744_1920x0_80_0_0_e2ae84c7a3494991baadc423e82ae168.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий тарасенко, крым, новости крыма, мнения, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, россия
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
Популярность Крыма у россиян - эксперт назвал три причины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым.
Крым обрел большую популярность у российских туристов и продолжает наращивать свой потенциал благодаря трем факторам, один из которых связан с самими гостями полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.
"Был некий отложенный спрос. В непростые времена пандемии и после, когда еще была сложной логистика, потому что авиасообщение прекратилось, а новые поезда, в том числе скоростные, не добавились, очень многие россияне, мечтавшие побывать в Крыму, решили отложить отдых. Но не будут откладывать его на год, два, три и так далее – очень многие в Крым ездить начали", – сказал Тарасенко.
Второй немаловажный фактор, объясняющий растущую популярность полуострова, – это очень активная работа министерства курортов и туризма Крыма, считает Тарасенко.
"Потому что, когда ездят профильный министр и его заместители по городам нашей необъятной прекрасной родины и представляют Крым вместе с предпринимателями, это отдельно работает на успех", – заметил он.
По мнению Тарасенко, работа такого крымского "десанта" и презентация им вариантов отдыха на полуострове в разные сезоны во многом позволила добиться тех результатов, с которыми республика подошла к концу 2025 года.
"Рассказывают представителям профсоюзов, заводов и самых разных организаций о том, как в Крым добраться и, самое главное, где и как отдыхать. То есть мы сами приезжаем и приглашаем наших будущих гостей. Это отдельная и просто титаническая работа, без которой не было бы таких показателей, я в этом убежден, как человек, который в профессии уже очень много лет", – сказал Тарасенко.
Третьим фактором успеха Крыма как центра рекреации и туризма эксперт называет его стремительное развитие благодаря помощи всей страны.
В частности, речь о строительстве дорог и инфраструктуры на бюджетные средства и открытие новых туристических проектов в том числе благодаря президентским грантам.
"Если вспомнить Крым в 2010 – 2013 годах, то сейчас его не узнать. Теперь наши города с транспортной доступностью прекрасны, и то же самое скоро будет в селах. Я знаю это в силу своей деятельности: мы возим детей из более чем 200 сельских школ Крыма. Там сделаны тротуары, делаются дороги, ремонтируются ФАПы, строятся детские площадки", – поделился Тарасенко.
Все это вместе и работает на то, что "Крым сейчас в приоритете", сказал он.
Это важно всегда и особенно сейчас, когда на отдых за границу, по разным статистическим данным, стало выезжать, по разным оценкам, лишь 14-16% российских туристов, отметил Тарасенко.
"То есть большинство туристов остается в Российской Федерации на наших курортах. Это и Крым, и Краснодарский край, и Адыгея, и Дальний Восток и так далее. Мы уже вкладываем свои кровно заработанные в нашу родную страну. И это, я считаю, очень правильно", - прокомментировал он.
В связи с этим Тарасенко считает очень полезным для республики то, что 2026 год в Крыму объявлен Годом гостеприимства
.
"Я на сто процентов уверен, что это правильно и здорово. Потому что экономика Крыма очень связана с гостеприимством в целом. Больше 40 тысяч людей у нас задействовано в этой сфере", – сказал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: