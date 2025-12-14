https://crimea.ria.ru/20251214/pochemu-krym-stal-vostrebovannym-u-turistov-so-vsey-rossii---tri-prichiny-1151523527.html

Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины

Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины

Крым обрел большую популярность у российских туристов и продолжает наращивать свой потенциал благодаря трем факторам, один из которых связан с самими гостями... РИА Новости Крым, 14.12.2025

2025-12-14T09:15

2025-12-14T09:15

2025-12-14T09:15

радио "спутник в крыму"

анатолий тарасенко

крым

новости крыма

мнения

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_8a676e5aa5537cd0c1c28778e7462025.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Крым обрел большую популярность у российских туристов и продолжает наращивать свой потенциал благодаря трем факторам, один из которых связан с самими гостями полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко."Был некий отложенный спрос. В непростые времена пандемии и после, когда еще была сложной логистика, потому что авиасообщение прекратилось, а новые поезда, в том числе скоростные, не добавились, очень многие россияне, мечтавшие побывать в Крыму, решили отложить отдых. Но не будут откладывать его на год, два, три и так далее – очень многие в Крым ездить начали", – сказал Тарасенко.Второй немаловажный фактор, объясняющий растущую популярность полуострова, – это очень активная работа министерства курортов и туризма Крыма, считает Тарасенко."Потому что, когда ездят профильный министр и его заместители по городам нашей необъятной прекрасной родины и представляют Крым вместе с предпринимателями, это отдельно работает на успех", – заметил он.По мнению Тарасенко, работа такого крымского "десанта" и презентация им вариантов отдыха на полуострове в разные сезоны во многом позволила добиться тех результатов, с которыми республика подошла к концу 2025 года.Третьим фактором успеха Крыма как центра рекреации и туризма эксперт называет его стремительное развитие благодаря помощи всей страны.В частности, речь о строительстве дорог и инфраструктуры на бюджетные средства и открытие новых туристических проектов в том числе благодаря президентским грантам."Если вспомнить Крым в 2010 – 2013 годах, то сейчас его не узнать. Теперь наши города с транспортной доступностью прекрасны, и то же самое скоро будет в селах. Я знаю это в силу своей деятельности: мы возим детей из более чем 200 сельских школ Крыма. Там сделаны тротуары, делаются дороги, ремонтируются ФАПы, строятся детские площадки", – поделился Тарасенко.Все это вместе и работает на то, что "Крым сейчас в приоритете", сказал он.Это важно всегда и особенно сейчас, когда на отдых за границу, по разным статистическим данным, стало выезжать, по разным оценкам, лишь 14-16% российских туристов, отметил Тарасенко."То есть большинство туристов остается в Российской Федерации на наших курортах. Это и Крым, и Краснодарский край, и Адыгея, и Дальний Восток и так далее. Мы уже вкладываем свои кровно заработанные в нашу родную страну. И это, я считаю, очень правильно", - прокомментировал он.В связи с этим Тарасенко считает очень полезным для республики то, что 2026 год в Крыму объявлен Годом гостеприимства."Я на сто процентов уверен, что это правильно и здорово. Потому что экономика Крыма очень связана с гостеприимством в целом. Больше 40 тысяч людей у нас задействовано в этой сфере", – сказал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимстваЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий тарасенко, крым, новости крыма, мнения, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, россия