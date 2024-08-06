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Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой

Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой

В Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T11:50

2024-08-06T11:50

2024-08-06T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте. Об этом журналистам сообщил замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев в ходе оклейки окон школ и детсадов на улице Казачья.И уточнил, что в целом предусмотрена оклейка бронепленкой 108 дошкольных учреждений и 83 учреждений среднего образования. "Будем очень стараться, чтобы к 1 сентября успеть оклеить большую часть, подключаем все больше бригад", – подчеркнул замдиректора управления.Бронирующая пленка представляет собой защитное покрытие, изготавливаемое на основе многослойной пленочной конструкции. Защитный слой пленки составляет 200 микрон. В случае чрезвычайной ситуации она защитит от ударной волны и спасает от осколков стекла, которые могут нанести травму.По словам замдиректора управления, на все объекты планируется израсходовать 67 тысяч квадратных метров бронепленки. Он уточнил, что в основном в школах и детсадах оклеиваются окна первых и вторых этажей, где в основном находятся дети.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!". Всего на территории города планируется установить порядка 600 таких модулей.Атаки на СевастопольВ ночь на пятницу, 2 августа, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1:26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, – на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

https://crimea.ria.ru/20240805/v-sevastopole-uvelichat-chislo-narodnykh-druzhin-1139364781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, дети, детский сад, школа