Рейтинг@Mail.ru
Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/pochti-200-detsadov-i-shkol-v-sevastopole-oboruduyut-zaschitnoy-broneplenkoy-1139386300.html
Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
В Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T11:50
2024-08-06T11:50
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
дети
детский сад
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139384996_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_d3bec6da577dbfe6147ea5c264791bbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте. Об этом журналистам сообщил замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев в ходе оклейки окон школ и детсадов на улице Казачья.И уточнил, что в целом предусмотрена оклейка бронепленкой 108 дошкольных учреждений и 83 учреждений среднего образования. "Будем очень стараться, чтобы к 1 сентября успеть оклеить большую часть, подключаем все больше бригад", – подчеркнул замдиректора управления.Бронирующая пленка представляет собой защитное покрытие, изготавливаемое на основе многослойной пленочной конструкции. Защитный слой пленки составляет 200 микрон. В случае чрезвычайной ситуации она защитит от ударной волны и спасает от осколков стекла, которые могут нанести травму.По словам замдиректора управления, на все объекты планируется израсходовать 67 тысяч квадратных метров бронепленки. Он уточнил, что в основном в школах и детсадах оклеиваются окна первых и вторых этажей, где в основном находятся дети.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!". Всего на территории города планируется установить порядка 600 таких модулей.Атаки на СевастопольВ ночь на пятницу, 2 августа, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1:26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, – на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
https://crimea.ria.ru/20240805/v-sevastopole-uvelichat-chislo-narodnykh-druzhin-1139364781.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139384996_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_e8836890ab0606a5cca900713fbf10d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, дети, детский сад, школа
Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой

Окна почти 200 школ и детсадов Севастополя заклеят защитной бронепленкой от осколков

11:50 06.08.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте. Об этом журналистам сообщил замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев в ходе оклейки окон школ и детсадов на улице Казачья.

"Процесс оклейки продолжается уже более двух недель. На данный момент оклеено уже пять объектов, это, прежде всего, дошкольные учреждения. Сейчас уже приступаем к школам", – сказал Зубарев.

И уточнил, что в целом предусмотрена оклейка бронепленкой 108 дошкольных учреждений и 83 учреждений среднего образования. "Будем очень стараться, чтобы к 1 сентября успеть оклеить большую часть, подключаем все больше бригад", – подчеркнул замдиректора управления.
Бронирующая пленка представляет собой защитное покрытие, изготавливаемое на основе многослойной пленочной конструкции. Защитный слой пленки составляет 200 микрон. В случае чрезвычайной ситуации она защитит от ударной волны и спасает от осколков стекла, которые могут нанести травму.
По словам замдиректора управления, на все объекты планируется израсходовать 67 тысяч квадратных метров бронепленки. Он уточнил, что в основном в школах и детсадах оклеиваются окна первых и вторых этажей, где в основном находятся дети.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!". Всего на территории города планируется установить порядка 600 таких модулей.
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
1 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
2 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
3 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
4 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым

Атаки на Севастополь

В ночь на пятницу, 2 августа, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1:26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.
При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, – на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки
В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
Народные дружинники в Севастополе
Вчера, 14:45
В Севастополе увеличат число народных дружин
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымдетиДетский садШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
12:07Срок за госизмену: жителя Крыма приговорили к 18 годам
11:50Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
11:28Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
11:22Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
11:07Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
10:54Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
10:43Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
10:24Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
10:19В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
10:13Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
10:07ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
09:52В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
09:49Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
09:4522 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
09:34Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Лента новостейМолния