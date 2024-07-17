https://crimea.ria.ru/20240717/usilenie-bezopasnosti--plyazhi-v-sevastopole-budut-okhranyat-kazaki-1138935807.html

Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки

Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки

Для усиления безопасности на улицы Севастополя выйдут добровольные народные дружины и казаки. Об этом в среду сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T15:46

2024-07-17T15:46

2024-07-17T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Для усиления безопасности на улицы Севастополя выйдут добровольные народные дружины и казаки. Об этом в среду сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, дополнительные патрули выставлены в районах пляжей "Учкуевка", "Хрустальный" и "Парк Победы". Дружинники и казаки будут следить за порядком и помогать гражданам ориентироваться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика". Присоединиться к добровольным народным дружинам могут все желающие. Записаться можно в Департаменте общественной безопасности по телефонам 41-76-89 и +7-978-022-10-57.Бойцы СВО ранее начали проводить в Севастополе занятия для детей по оказанию первой помощи людям, пострадавшим при вражеских атаках, в частности, получившим минно-взрывные травмы, а также учат правильно действовать во время тревог. Проект "Дети. Первая помощь" ранее стартовал на базе штаба регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе – Севастополь".Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, безопасность, пляжи, севастополь