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Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки
Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки
Для усиления безопасности на улицы Севастополя выйдут добровольные народные дружины и казаки. Об этом в среду сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T15:46
2024-07-17T15:49
михаил развожаев
новости
безопасность
пляжи
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Для усиления безопасности на улицы Севастополя выйдут добровольные народные дружины и казаки. Об этом в среду сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, дополнительные патрули выставлены в районах пляжей "Учкуевка", "Хрустальный" и "Парк Победы". Дружинники и казаки будут следить за порядком и помогать гражданам ориентироваться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика". Присоединиться к добровольным народным дружинам могут все желающие. Записаться можно в Департаменте общественной безопасности по телефонам 41-76-89 и +7-978-022-10-57.Бойцы СВО ранее начали проводить в Севастополе занятия для детей по оказанию первой помощи людям, пострадавшим при вражеских атаках, в частности, получившим минно-взрывные травмы, а также учат правильно действовать во время тревог. Проект "Дети. Первая помощь" ранее стартовал на базе штаба регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе – Севастополь".Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
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михаил развожаев, новости, безопасность, пляжи, севастополь
Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки

На пляжах Севастополя будут дежурить казаки и народные дружинники – Развожаев

15:46 17.07.2024 (обновлено: 15:49 17.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевНа пляжах Севастополя будут дежурить казаки и народные дружинники
На пляжах Севастополя будут дежурить казаки и народные дружинники
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Для усиления безопасности на улицы Севастополя выйдут добровольные народные дружины и казаки. Об этом в среду сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Департамент общественной безопасности и полиция усилили Охрану общественного порядка в Севастополе. Теперь за обстановкой на пляжах, парках и скверах следят не только сотрудники УМВД, но и добровольные народные дружины и казачество", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, дополнительные патрули выставлены в районах пляжей "Учкуевка", "Хрустальный" и "Парк Победы". Дружинники и казаки будут следить за порядком и помогать гражданам ориентироваться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика". Присоединиться к добровольным народным дружинам могут все желающие. Записаться можно в Департаменте общественной безопасности по телефонам 41-76-89 и +7-978-022-10-57.
Бойцы СВО ранее начали проводить в Севастополе занятия для детей по оказанию первой помощи людям, пострадавшим при вражеских атаках, в частности, получившим минно-взрывные травмы, а также учат правильно действовать во время тревог. Проект "Дети. Первая помощь" ранее стартовал на базе штаба регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе – Севастополь".
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Михаил РазвожаевНовостиБезопасностьПляжиСевастополь
 
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