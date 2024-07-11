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Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

В Севастополе бойцы СВО проводят для детей занятия по оказанию первой помощи людям, пострадавшим при вражеских атаках, в частности, получившим минно-взрывные... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T19:39

2024-07-11T19:39

2024-07-11T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе бойцы СВО проводят для детей занятия по оказанию первой помощи людям, пострадавшим при вражеских атаках, в частности, получившим минно-взрывные травмы, а также учат правильно действовать во время тревог. Проект "Дети. Первая помощь" стартовал на базе штаба регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе – Севастополь", там побывал корреспондент РИА Новости Крым."Если собьют где-то над нами"Одна из таких – Надежда. Ей 16, учится в 11-м классе. Девушка говорит, что два года назад в школе на уроках ОБЖ рассказывали о первой помощи, но она все уже подзабыла. Теперь понимает, как это важно. Говорит, о курсах узнала из новостей на местном ТВ. И сразу пришла."Это надо знать. А я еще занимаюсь конным спортом, за городом, и там тоже может пролетать ракета, уже было так. И если ее собьют где-то над нами, я буду знать, что делать. Сейчас хочу пойти купить жгут. И надо выяснить, когда следующее занятие", – поделилась она.Двоюродный брат Нади – участник СВО, недавно приехал в отпуск. А вот папа ее ровесницы Полины приезжал и снова уехал за ленточку."Он там защищает, а я хочу уметь защитить здесь", – говорит школьница. И признается, что очень любит море и песчаные пляжи, и продолжает ходить купаться.Курсами о первой помощи ее заинтересовала мама, которая посещала занятия для взрослой группы. Такая же история у 13-летнего Ивана, и рассуждает он очень по-взрослому."Может произойти все, что угодно в результате атаки. И это нужно знать, хотя дай Бог, чтобы не пригодилось. Я должен уметь, хочу чувствовать уверенность", – поделился парень.На одной волнеВ день старта проекта в группе 15 подростков. Своих инструкторов в камуфляже они слушают очень внимательно. Молодые парни, оба действующие военнослужащие, севастопольцы, уже успели побывать в зоне СВО, сейчас в резерве. Своим подшефным они годятся в друзья и старшие братья. В этом и была задумка проекта, отмечает волонтер Александра: "У взрослых другие инструкторы. А этих подбирали так, чтобы им комфортно было работать с детьми – они на одной волне".Потому даже местный кот, много раз пытавшийся всех отвлекать, понял, что это не удастся, а потом сам заслушался и лег на столе между жгутом и турникетом. Этим двум вещам на первом занятии было уделено главное внимание.Как сделать давящую повязку и остановить кровь при ранении в шею. Как наложить жгут при ранении в руку, в ногу. Почему при травмах и нижней, и верхней конечности прежде всего нужно работать с ногой. Как понять, что затягивать жгут больше не нужно и что еще можно сделать до приезда скорой помощи. Все это и многое другое рассказывают и показывают на себе бойцы.А еще не устают повторять: "Опасность представляют не прямые попадания, не допустить которые максимально стараются ПВО, а осколки". И снова звучит тема Учкуевки. Многого можно было избежать, знай люди, как правильно действовать, говорит боец с позывным Рус."Или оставаться в укрытии, даже не в оборудованном, пусть это будет личный транспорт, общественный, любой магазин, даже просто спуск в подвал – это уже обезопасить тебя процентов на 30%-40%", – добавляет второй инструктор с позывным Дрёма.Действовать особым образом бойцы рекомендуют даже когда сигналы "Воздушная тревога" или "Баллистика" застают людей дома. Что и как нужно делать и где, важно знать и взрослым, и детям. Поэтому на следующем занятии, которое пройдет уже на полигоне, они вместе с ребятами отработают не только навыки наложения жгутов и турникетов, но и элементы группировки."На личном примере покажем, как лучше сделать, если вы находитесь на улице и как группироваться в доме, если сильные взрывы", – сказал Рус.Главное в этом курсе – донести детям важность жизни, своей и чужой, говорит он. И хотя это непросто в работе с несовершеннолетними, все возможно, если есть цель и желание, отмечет Дрёма.После урока теории у подростков будет два занятия на полигоне. А уже на следующей неделе начнет работу новая группа такого же возраста, 14 –18 лет, рассказывает председатель Регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе – Севастополь" Виктория Кашлякова."А потом будем набирать группу детей от 8 до 13 лет", – уточняет она.Проект "Дети. Первая помощь" – один из нескольких для гражданского населения, которые запускают волонтеры движения не первый год. Два последних блока курса начали проводить с 2024 года, ориентированы они на ситуацию в регионе, говорят волонтеры штаба, а именно на обстрелы. Проходит все "в максимально ускоренном режиме, чтобы быстрее научить как можно большее количество людей".Все занятия бесплатные. Где еще бесплатно научиться оказывать первую помощь6 июля в Севастополе стартовал курс обучения базовым навыкам оказания первой помощи, организованный по поручению губернатора Михаила Развожаева на базе 17 школ города во всех муниципалитетах. Решение провести массовое обучение было принято на чрезвычайном заседании Законодательного собрания после атаки ВСУ 23 июня, во время которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе дети, местные и приезжие.Об ответе скоро узнаете: Лавров прокомментировал атаку ВСУ на СевастопольЗанятия проходят в формате интерактивных лекций продолжительностью 1,5 – 2 часа. В числе профессиональных инструкторов – врачи.Записаться на эти курсы можно на портале "Госуслуги" по ссылке.Кроме того, в Севастополе водителей и кондукторов общественного транспорта будут обучать оказанию первой помощи пострадавшим при осколочных ранениях. Специальный курс организован в ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", сообщил в четверг Михаил Развожаев.По его словам, водители автобусов, троллейбусов, паромов и катеров, а также кондукторы и кассиры дважды в год проходят инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим. Этот курс станет дополнительным для всех 2200 сотрудников предприятия."Суть в том, чтобы люди, которые работают на транспорте, отработали алгоритмы действий в случае объявления сигнала "Баллистика!", а также знали, как помочь пассажирам, если кто-то получит ранения", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он добавил, что эти знания работникам транспорта могут пригодиться не только для помощи пассажирам, поскольку "угроза может нас застать где угодно – не только на рабочем месте".Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев

https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html

https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, первая помощь, дети, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, волонтеры, атаки всу на крым, новости крыма