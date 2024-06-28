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В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T20:51
2024-06-28T20:51
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
воздушная тревога в севастополе
укрытия
убежище
закон и право
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в прошлом году в Севастополе начал действовать закон, предусматривающий штрафы для учреждений и компаний, сотрудники которых не пускали людей во время тревоги в убежища и укрытия из реестра города.Губернатор подчеркнул, что в новых условиях "все предприятия – и государственные, и частные – обязаны пускать людей в свои помещения". Исключением являются только режимные объекты.Указ опубликован на сайте правительства Севастополя и вступит в силу через 10 дней. Ознакомиться с документом можно по ссылке&gt;&gt; В нем есть форма заявления на адрес департамента общественной безопасности, куда можно обращаться, если в укрытие не пустили.Ранее в этот день Развожаев сообщал, что готовит указ, согласно которому за недопуск на частные территории при тревоге будут введены штрафы до 300 тысяч рублей. О том, что частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги, губернатор сообщил журналистам накануне, 27 июня, после созванного им чрезвычайного пленарного заседания Законодательного собрания, посвященного новым мерам безопасности в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, укрытия, убежище, закон и право, михаил развожаев
В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

Развожаев подписал указ о допуске при тревогах в убежища частных организаций

20:51 28.06.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписал Указ о допуске в капитальные объекты всех форм собственности во время объявления сигналов "Внимание всем! Воздушная тревога!" и "Баллистика!". Теперь, когда у нас появилась угроза атак баллистическими ракетами, список помещений, где можно укрыться во время тревоги, расширяется" – говорится в сообщении.

Он напомнил, что в прошлом году в Севастополе начал действовать закон, предусматривающий штрафы для учреждений и компаний, сотрудники которых не пускали людей во время тревоги в убежища и укрытия из реестра города.
Губернатор подчеркнул, что в новых условиях "все предприятия – и государственные, и частные – обязаны пускать людей в свои помещения". Исключением являются только режимные объекты.

"Обращаюсь ко всем: у каждого человека должна быть возможность укрыться от опасности, где бы она его ни застигла", – подчеркнул Развожаев.

Указ опубликован на сайте правительства Севастополя и вступит в силу через 10 дней. Ознакомиться с документом можно по ссылке>> В нем есть форма заявления на адрес департамента общественной безопасности, куда можно обращаться, если в укрытие не пустили.
Ранее в этот день Развожаев сообщал, что готовит указ, согласно которому за недопуск на частные территории при тревоге будут введены штрафы до 300 тысяч рублей.
О том, что частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги, губернатор сообщил журналистам накануне, 27 июня, после созванного им чрезвычайного пленарного заседания Законодательного собрания, посвященного новым мерам безопасности в городе.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеУкрытияУбежищеЗакон и правоМихаил Развожаев
 
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