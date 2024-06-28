https://crimea.ria.ru/20240628/v-sevastopole-rasshiren-perechen-obektov-dlya-ukrytiy-pri-trevogakh--ukaz-1138445235.html

В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T20:51

2024-06-28T20:51

2024-06-28T20:51

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

воздушная тревога в севастополе

укрытия

убежище

закон и право

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в прошлом году в Севастополе начал действовать закон, предусматривающий штрафы для учреждений и компаний, сотрудники которых не пускали людей во время тревоги в убежища и укрытия из реестра города.Губернатор подчеркнул, что в новых условиях "все предприятия – и государственные, и частные – обязаны пускать людей в свои помещения". Исключением являются только режимные объекты.Указ опубликован на сайте правительства Севастополя и вступит в силу через 10 дней. Ознакомиться с документом можно по ссылке>> В нем есть форма заявления на адрес департамента общественной безопасности, куда можно обращаться, если в укрытие не пустили.Ранее в этот день Развожаев сообщал, что готовит указ, согласно которому за недопуск на частные территории при тревоге будут введены штрафы до 300 тысяч рублей. О том, что частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги, губернатор сообщил журналистам накануне, 27 июня, после созванного им чрезвычайного пленарного заседания Законодательного собрания, посвященного новым мерам безопасности в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки

https://crimea.ria.ru/20240628/v-sevastopole-nazvali-shtrafy-za-nedopusk-lyudey-na-territoriyu-pri-trevoge-1138434986.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, укрытия, убежище, закон и право, михаил развожаев