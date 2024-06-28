https://crimea.ria.ru/20240628/v-sevastopole-nazvali-shtrafy-za-nedopusk-lyudey-na-territoriyu-pri-trevoge-1138434986.html

В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге

В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге

В Севастополе за недопуск людей на частные территории во время воздушной тревоги вводят штрафы до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T15:30

2024-06-28T15:30

2024-06-28T15:31

севастополь

новости крыма

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

штрафы

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за недопуск людей на частные территории во время воздушной тревоги вводят штрафы до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, штрафы для физлиц составят 3-5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.Указ вступит в течение 10 дней после опубликования.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, штрафы, михаил развожаев