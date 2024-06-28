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В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге
В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге
В Севастополе за недопуск людей на частные территории во время воздушной тревоги вводят штрафы до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T15:30
2024-06-28T15:31
севастополь
новости крыма
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
штрафы
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за недопуск людей на частные территории во время воздушной тревоги вводят штрафы до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, штрафы для физлиц составят 3-5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.Указ вступит в течение 10 дней после опубликования.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
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севастополь, новости крыма, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, штрафы, михаил развожаев
В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге

В Севастополе за недопуск на частные территории при тревоге вводят штрафы до 300 тысяч

15:30 28.06.2024 (обновлено: 15:31 28.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за недопуск людей на частные территории во время воздушной тревоги вводят штрафы до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала, который мы дополнительно будем вводить – "Внимание всем, баллистика!". Сейчас его подпишу, он будет опубликован", - рассказал губернатор.
Так, штрафы для физлиц составят 3-5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.
Указ вступит в течение 10 дней после опубликования.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
 
СевастопольНовости КрымаАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаШтрафыМихаил Развожаев
 
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