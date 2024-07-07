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Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240707/pervichnaya-ekstrennaya-meditsinskaya-pomosch-v-krymu-kak-vse-organizovano-1138514118.html
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано
Массово обучать население Крыма и Севастополя первичной медицинской помощи может и должна молодежь из числа тех ребят, которые получили знания от... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T19:45
2024-07-07T19:45
наталья резниченко
радио "спутник в крыму"
кфу (крымский федеральный университет)
мнения
здоровье
первичная экстренная медицинская помощь
медицина
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Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Массово обучать население Крыма и Севастополя первичной медицинской помощи может и должна молодежь из числа тех ребят, которые получили знания от профессиональных медиков и закрепили их на практике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила профессор, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Российская медицинская ассоциация" в РК Наталья Резниченко.В пример Резниченко привела организацию обучения экстренной медицинской помощи учащихся мединститута Крымского федерального университета, большинство из которых являлись курсантами военного учебного центра.Программу запустили в мае 2023 года, отметила профессор. И за это время военные волонтеры-медики и примкнувшие к ним студенты КФУ обучили 900 учащихся университета и управленцев.В рамках программы слушатели курса получали знания у старших наставников – действующих врачей. В том числе у анестезиолога-реаниматолога, профессора кафедры Алексея Беркуна, который в свободное от работы время по вечерам проводил для ребят занятия и на манекенах учил кардиореанимации – "запускать" сердце", рассказала профессор."Он научил их управлять толпой (в экстренных ситуациях – ред.), потому что люди могут просто растеряться. Ребята многие вещи уже знали, и это все было отшлифовано. Обучившись всему, они стали прекрасными наставниками", – отметила Резниченко.Закрепить свои знания волонтеры-медики смогли в Севастопольском военном госпитале, где помогали врачам и среднему медперсоналу, ассистируя в операционной, выполняя десятки перевязок в день, подчеркнула она. В результате было принято решение, что обученная молодежь под эгидой кураторов из "Российской медицинской ассоциации" начнет передавать свои знания учащимся и сотрудникам других организаций. Волонтеры сами приезжали в колледжи и институты КФУ, заявляя о готовности обучить в рамках курса сразу 100 человек. Сначала был медицинский колледж, потом шли уже не к медикам: промышленникам и экологам, архитекторам и строителями, журналистам и филологам, а также иностранным студентам, с которыми работали в присутствии переводчика, и сотрудникам управления международной деятельностью КФУ."То есть к нам пришли настоящие управленцы, и мы обучили взрослых", – подчеркнула Резниченко.Она считает, что в работе, связанной с массовым обучением населения Крыма первичной медицинской помощи, необходимо опираться именно на молодежь.И подчеркнула, что такие наставники из молодежи будут иметь авторитет у сверстников в детских и образовательных организациях: в оздоровительных лагерях, где сейчас летний период, в школах и вузах. "Среди равных передадут лучше", – считает профессор.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощиВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечкиВ Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа
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наталья резниченко, кфу (крымский федеральный университет), мнения, здоровье, первичная экстренная медицинская помощь, медицина
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано

Массово обучать население Крыма и Севастополя первичной медицинской помощи должна молодежь

19:45 07.07.2024
 
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© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Массово обучать население Крыма и Севастополя первичной медицинской помощи может и должна молодежь из числа тех ребят, которые получили знания от профессиональных медиков и закрепили их на практике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила профессор, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Российская медицинская ассоциация" в РК Наталья Резниченко.
Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму
19:45
В пример Резниченко привела организацию обучения экстренной медицинской помощи учащихся мединститута Крымского федерального университета, большинство из которых являлись курсантами военного учебного центра.
Программу запустили в мае 2023 года, отметила профессор. И за это время военные волонтеры-медики и примкнувшие к ним студенты КФУ обучили 900 учащихся университета и управленцев.

"Мы заключили соглашение с медицинским институтом… о совместном воспитании студентов, организовано движение курсантов "Волонтеры-медики". 39 человек изъявили желание учиться и оказывать помощь в сложных условиях проведения СВО. Мы обучили ребят первой доврачебной экстренной помощи", – рассказала Резниченко.

В рамках программы слушатели курса получали знания у старших наставников – действующих врачей. В том числе у анестезиолога-реаниматолога, профессора кафедры Алексея Беркуна, который в свободное от работы время по вечерам проводил для ребят занятия и на манекенах учил кардиореанимации – "запускать" сердце", рассказала профессор.
"Он научил их управлять толпой (в экстренных ситуациях – ред.), потому что люди могут просто растеряться. Ребята многие вещи уже знали, и это все было отшлифовано. Обучившись всему, они стали прекрасными наставниками", – отметила Резниченко.
Закрепить свои знания волонтеры-медики смогли в Севастопольском военном госпитале, где помогали врачам и среднему медперсоналу, ассистируя в операционной, выполняя десятки перевязок в день, подчеркнула она. В результате было принято решение, что обученная молодежь под эгидой кураторов из "Российской медицинской ассоциации" начнет передавать свои знания учащимся и сотрудникам других организаций.
Волонтеры сами приезжали в колледжи и институты КФУ, заявляя о готовности обучить в рамках курса сразу 100 человек. Сначала был медицинский колледж, потом шли уже не к медикам: промышленникам и экологам, архитекторам и строителями, журналистам и филологам, а также иностранным студентам, с которыми работали в присутствии переводчика, и сотрудникам управления международной деятельностью КФУ.
"То есть к нам пришли настоящие управленцы, и мы обучили взрослых", – подчеркнула Резниченко.
Она считает, что в работе, связанной с массовым обучением населения Крыма первичной медицинской помощи, необходимо опираться именно на молодежь.

"Профессиональная команда кардиореаниматологов, терапевтов (может) научить молодежь, волонтеров, желающих. Причем это могут быть не медики, а любая активная молодежь. Надо подготовить их, чтобы они обучали дальше. Нужно в сжатые сроки обучить население", – подытожила Резниченко.

И подчеркнула, что такие наставники из молодежи будут иметь авторитет у сверстников в детских и образовательных организациях: в оздоровительных лагерях, где сейчас летний период, в школах и вузах. "Среди равных передадут лучше", – считает профессор.
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