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В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи

В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи

В Севастополе запустят массовую программу бесплатного обучения первичной медицинской помощи. Важность таких навыков показала трагедия 23 июня, сказал... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T18:28

2024-06-27T18:28

2024-06-27T18:28

севастополь

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михаил развожаев

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе запустят массовую программу бесплатного обучения первичной медицинской помощи. Важность таких навыков показала трагедия 23 июня, сказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев.Занятия будут проходить по выходным дням, записаться в группы можно будет через интернет. Обучать всех желающих будет профессиональный инструктор."Попробуем даже сделать так, чтобы те, кто прошел этот краткосрочный полуторачасовой или часовой курс, по итогу получал еще какие-то элементарные средства, типа жгута, который просто надо носить в кармане и все", – сказал Развожаев.Обладая такими навыками и подручными средствами, человек сможет в критической ситуации прийти на помощь к другому человеку, подчеркнул губернатор.Дополнительные медицинские средства для оказания первой помощи появятся в городских автобусах и троллейбусах. Кроме того, в Севастополе будет установлено около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР. Городские пляжи после ракетной атаки в Учкуевке закрывать не будут, но губернатор предупредил, что пляжи на северной стороне, где нет капитальных строений, в этом случае опасны для пребывания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухтуВ Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, безопасность, общество