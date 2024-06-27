https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopole-budut-zakryvat-na-noch-vkhod-v-balaklavskuyu-bukhtu-1138412549.html

В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту

В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту

Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T18:10

2024-06-27T18:10

2024-06-27T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вход в Балаклавскую бухту на ночное время будет закрываться из-за потенциальных угроз атаки дронов, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.И отметил, что днем доступ в бухту останется. По словам губернатора, Балаклавская бухта – единственная бухта в Севастополе, которая имеет свободный вход и выход, здесь нет военных объектов.Он также проинформировал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР. Городские пляжи после ракетной атаки в Учкуевке закрывать не будут, но губернатор предупредил, что пляжи на северной стороне, где нет капитальных строений, в этом случае опасны для пребывания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечкиВ севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи

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севастополь, балаклава, новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя