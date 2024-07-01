https://crimea.ria.ru/20240701/novyy-signal-ballistika-v-sevastopole-kogda-i-kak-on-budet-poyavlyatsya-1138491066.html

Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться

Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться

В системе оповещения Севастополя теперь появится сигнал "Баллистика!" при соответствующей опасности, который будет звучать особым образом и будет означать, что... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T16:21

2024-07-01T16:21

2024-07-01T17:07

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В системе оповещения Севастополя теперь появится сигнал "Баллистика!" при соответствующей опасности, который будет звучать особым образом и будет означать, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".При отмене угрозы в связи с угрозой обстрела баллистическими ракетами сигнал также начинается с коротких отрывистых звуков, но более высоких, после чего женский голос диктора сообщает: "Отбой опасности по баллистике".Он уточнил, что сигнал воздушной тревоги при этом не отменяется: в зависимости от угрозы военные будут объявлять или воздушную тревогу, или сообщать о баллистической опасности.Новый сигнал оповещения в Севастополе стал необходим после атаки ВСУ на город 23 июня, когда город столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения, подчеркнул глава города.Ранее Развожаев заявил, что власти доработают системы оповещения с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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