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Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
В системе оповещения Севастополя теперь появится сигнал "Баллистика!" при соответствующей опасности, который будет звучать особым образом и будет означать, что... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T16:21
2024-07-01T16:21
2024-07-01T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В системе оповещения Севастополя теперь появится сигнал "Баллистика!" при соответствующей опасности, который будет звучать особым образом и будет означать, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".При отмене угрозы в связи с угрозой обстрела баллистическими ракетами сигнал также начинается с коротких отрывистых звуков, но более высоких, после чего женский голос диктора сообщает: "Отбой опасности по баллистике".Он уточнил, что сигнал воздушной тревоги при этом не отменяется: в зависимости от угрозы военные будут объявлять или воздушную тревогу, или сообщать о баллистической опасности.Новый сигнал оповещения в Севастополе стал необходим после атаки ВСУ на город 23 июня, когда город столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения, подчеркнул глава города.Ранее Развожаев заявил, что власти доработают системы оповещения с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор.
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
Сигнал "Баллистика" в Севастополе будет звучать иначе при такой угрозе – Развожаев
16:21 01.07.2024 (обновлено: 17:07 01.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В системе оповещения Севастополя теперь появится сигнал "Баллистика!" при соответствующей опасности, который будет звучать особым образом и будет означать, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".
При отмене угрозы в связи с угрозой обстрела баллистическими ракетами сигнал также начинается с коротких отрывистых звуков, но более высоких, после чего женский голос диктора сообщает: "Отбой опасности по баллистике".
"Если сигнал "Баллистика" застал вас дома – никуда не выходите! На улице может быть опасно. Займите место подальше от окон, возле несущей стены. Если сигнал "Баллистика" застал вас на улице – постарайтесь как можно быстрее занять безопасное место. Все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь", – подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что сигнал воздушной тревоги при этом не отменяется: в зависимости от угрозы военные будут объявлять или воздушную тревогу, или сообщать о баллистической опасности.
Новый сигнал оповещения в Севастополе стал необходим после атаки ВСУ на город 23 июня
, когда город столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения, подчеркнул глава города.
"Основную опасность представляют суббоеприпасы. Трогать их нельзя ни в коем случае, они могут взорваться! При обнаружении – звоните 112, пиротехники оперативно выезжают на место", – предупредил глава города.
Ранее Развожаев заявил
, что власти доработают системы оповещения с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор.