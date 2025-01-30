https://crimea.ria.ru/20250130/sovmestnye-ucheniya-sily-odkb-obedinyayutsya-protiv-ugroz-1143804057.html

Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз

Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз

В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии,... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T13:46

2025-01-30T13:46

2025-01-30T13:46

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

учения

новости

безопасность

россия

белоруссия

киргизия

таджикистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.По его словам, старт совместным учениям будет дан в сентябре в Белоруссии, где проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".В первой половине октября в Киргизии состоится оперативный сбор Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025", во второй половине месяца в Таджикистане - совместное учение с Миротворческими силами "Нерушимое братство-2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025"."Совместные мероприятия будут проведены на высоком уровне в интересах достижения главной цели – поддержания готовности Коллективных сил к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности", - заявил Сердюков.Одной из приоритетных задач года, по его словам, станет развитие системы коллективной безопасности с учетом поступления новых образцов вооружения и техники, обеспечение их готовности к выполнению задач по предназначению.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят системуАрмения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевВоенные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице

https://crimea.ria.ru/20241209/putin-priglasil-voinskie-raschety-stran-odkb-na-parad-9-maya-v-moskve-1142496713.html

россия

белоруссия

киргизия

таджикистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), учения, новости, безопасность, россия, белоруссия, киргизия, таджикистан