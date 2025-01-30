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Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии,... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T13:46
2025-01-30T13:46
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
учения
новости
безопасность
россия
белоруссия
киргизия
таджикистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.По его словам, старт совместным учениям будет дан в сентябре в Белоруссии, где проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".В первой половине октября в Киргизии состоится оперативный сбор Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025", во второй половине месяца в Таджикистане - совместное учение с Миротворческими силами "Нерушимое братство-2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025"."Совместные мероприятия будут проведены на высоком уровне в интересах достижения главной цели – поддержания готовности Коллективных сил к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности", - заявил Сердюков.Одной из приоритетных задач года, по его словам, станет развитие системы коллективной безопасности с учетом поступления новых образцов вооружения и техники, обеспечение их готовности к выполнению задач по предназначению.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят системуАрмения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевВоенные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), учения, новости, безопасность, россия, белоруссия, киргизия, таджикистан
Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз

Силы ОДКБ проведут комплекс венных учений в 2025 году

13:46 30.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
По его словам, старт совместным учениям будет дан в сентябре в Белоруссии, где проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
"Замыслы этих учений планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - уточнил начальник штаба.
В первой половине октября в Киргизии состоится оперативный сбор Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025", во второй половине месяца в Таджикистане - совместное учение с Миротворческими силами "Нерушимое братство-2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025".
"Совместные мероприятия будут проведены на высоком уровне в интересах достижения главной цели – поддержания готовности Коллективных сил к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности", - заявил Сердюков.
Одной из приоритетных задач года, по его словам, станет развитие системы коллективной безопасности с учетом поступления новых образцов вооружения и техники, обеспечение их готовности к выполнению задач по предназначению.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.
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