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Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице
Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице
Военнослужащие России и Таджикистана проводят совместное двухстороннее учение по уничтожению условных террористических бандформирований, в том числе в ходе... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T14:12
2024-04-15T14:12
2024-04-15T14:12
министерство обороны рф
таджикистан
вооруженные силы россии
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие России и Таджикистана проводят совместное двухстороннее учение по уничтожению условных террористических бандформирований, в том числе в ходе прикрытия государственной границы, сообщает Минобороны РФ.Церемония открытия учения состоялась на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана.Со стороны ВС РФ в учении участвуют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8.Кроме того, в учении задействованы специалисты радиационной, химической и биологической защиты, операторы дронов и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.Мероприятие продлится 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причинуВ Новороссийске в понедельник будут стрелятьВ Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
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министерство обороны рф, таджикистан, вооруженные силы россии, безопасность
Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице
Военные РФ и Таджикистана в ходе совместных учений отрабатывают уничтожение террористов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие России и Таджикистана проводят совместное двухстороннее учение по уничтожению условных террористических бандформирований, в том числе в ходе прикрытия государственной границы, сообщает Минобороны РФ.
Церемония открытия учения состоялась на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана.
"В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Со стороны ВС РФ в учении участвуют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8.
Кроме того, в учении задействованы специалисты радиационной, химической и биологической защиты, операторы дронов и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.
Мероприятие продлится 18 апреля.
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