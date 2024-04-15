https://crimea.ria.ru/20240415/voennye-rf-i-tadzhikistana-unichtozhayut-uslovnykh-terroristov-na-gosgranitse-1136561933.html

Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице

Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Военные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госгранице

Военнослужащие России и Таджикистана проводят совместное двухстороннее учение по уничтожению условных террористических бандформирований, в том числе в ходе... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T14:12

2024-04-15T14:12

2024-04-15T14:12

министерство обороны рф

таджикистан

вооруженные силы россии

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие России и Таджикистана проводят совместное двухстороннее учение по уничтожению условных террористических бандформирований, в том числе в ходе прикрытия государственной границы, сообщает Минобороны РФ.Церемония открытия учения состоялась на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана.Со стороны ВС РФ в учении участвуют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8.Кроме того, в учении задействованы специалисты радиационной, химической и биологической защиты, операторы дронов и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.Мероприятие продлится 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причинуВ Новороссийске в понедельник будут стрелятьВ Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

таджикистан

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2024

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министерство обороны рф, таджикистан, вооруженные силы россии, безопасность