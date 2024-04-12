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В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:51
2024-04-12T11:51
2024-04-12T11:52
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Глава города добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске. В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе проходят учения флота со стрельбой - Развожаев
11:51 12.04.2024 (обновлено: 11:52 12.04.2024)