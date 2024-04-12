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В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:51
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севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Глава города добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске. В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе проходят учения флота со стрельбой - Развожаев

11:51 12.04.2024 (обновлено: 11:52 12.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастопольская бухта. Архивное фото
Севастопольская бухта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13.30 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава города добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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