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В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T11:51

2024-04-12T11:51

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севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Глава города добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске. В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма