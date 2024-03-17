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Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
Тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника должны проходить ежедневно. Такую задачу поставил... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T10:51
2024-03-17T10:51
сергей шойгу
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника должны проходить ежедневно. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Кроме того, министр указал на необходимость повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота. И поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.По информации военного ведомств, Сергей Шойгу в Севастополе также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя, где сейчас на площади 8,5 гектаров развернуты строительные работы. По информации замминистра обороны РФ Тимура Иванова, с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений. В том числе здесь будет современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, а также вертолетные площадки.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочноВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сергей шойгу, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

Шойгу поручил ежедневно проводить тренировки Черноморского флота в Крыму

10:51 17.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника должны проходить ежедневно. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – заявил Сергей Шойгу.
Кроме того, министр указал на необходимость повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота. И поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
По информации военного ведомств, Сергей Шойгу в Севастополе также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя, где сейчас на площади 8,5 гектаров развернуты строительные работы. По информации замминистра обороны РФ Тимура Иванова, с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений. В том числе здесь будет современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, а также вертолетные площадки.
"Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований", - уточняют в Минобороны РФ.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
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