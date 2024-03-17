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Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

Тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника должны проходить ежедневно. Такую задачу поставил... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T10:51

2024-03-17T10:51

2024-03-17T10:51

сергей шойгу

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника должны проходить ежедневно. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Кроме того, министр указал на необходимость повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота. И поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.По информации военного ведомств, Сергей Шойгу в Севастополе также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя, где сейчас на площади 8,5 гектаров развернуты строительные работы. По информации замминистра обороны РФ Тимура Иванова, с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений. В том числе здесь будет современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, а также вертолетные площадки.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочноВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости