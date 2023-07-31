ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
Шойгу: войска РФ дополнительно усилили защиту от нападений с воздуха и моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", - сказал глава Минобороны на тематическом селекторном совещании в понедельник.
Кроме того, в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил Шойгу.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов возмездия по объектам на Украине в ответ на теракт киевского режима против Крымского моста.
19 июля нанесен удар крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
20 июля МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска и объектам топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.
21 июля ведомство рассказало о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотников.
Также 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров.
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