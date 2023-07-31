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ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023

ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T14:57

2023-07-31T14:57

2023-07-31T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил Шойгу.Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов возмездия по объектам на Украине в ответ на теракт киевского режима против Крымского моста.19 июля нанесен удар крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.20 июля МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска и объектам топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.21 июля ведомство рассказало о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотников.Также 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымНад Крымом сбили 25 беспилотников"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона

https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, украина, россия