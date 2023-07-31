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ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023
ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T14:57
2023-07-31T14:57
сво
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
сергей шойгу
новости
министерство обороны рф
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил Шойгу.Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов возмездия по объектам на Украине в ответ на теракт киевского режима против Крымского моста.19 июля нанесен удар крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.20 июля МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска и объектам топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.21 июля ведомство рассказало о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотников.Также 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымНад Крымом сбили 25 беспилотников"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона
https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html
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сво, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, украина, россия
ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

Шойгу: войска РФ дополнительно усилили защиту от нападений с воздуха и моря

14:57 31.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", - сказал глава Минобороны на тематическом селекторном совещании в понедельник.
Кроме того, в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил Шойгу.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов возмездия по объектам на Украине в ответ на теракт киевского режима против Крымского моста.
19 июля нанесен удар крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
20 июля МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска и объектам топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.
21 июля ведомство рассказало о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотников.
Также 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров.
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