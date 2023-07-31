https://crimea.ria.ru/20230731/ekspert-obyasnila-pochemu-ukraina-ne-prekratit-ataki-na-krym-1130423656.html

Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым

Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым

Киевский режим не прекратит атаки на Крым, поскольку полуостров является не только одним из главных символов русского мира, но и одним из показателей... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T08:02

2023-07-31T08:02

2023-07-31T08:02

радио "спутник в крыму"

крым

украина

безопасность республики крым и севастополя

мнения

наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не прекратит атаки на Крым, поскольку полуостров является не только одним из главных символов русского мира, но и одним из показателей несостоятельности украинского государства. Такое мнение высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".Эксперт также обратила внимание на рост интенсивности атак киевского режима на полуостров.По словам руководителя филиала ФоРГО, эти действия украинского руководства следует воспринимать как неизбежность.Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.В МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на украинские атаки БПЛА на Крым и Москву, которая также в течение недели подверглась нескольким атакам беспилотников противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на УкраинеТри вражеских беспилотника над Москвой – атака подавленаОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

https://crimea.ria.ru/20230730/shturm-kryma-ukrainskimi-kommandos-ekspert-otsenil-plan-kieva-i-londona-1130422860.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения, наталья киселева