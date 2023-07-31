Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым
Эксперт Киселева: Крым для Украины – один из показателей ее несостоятельности
Учения военных в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не прекратит атаки на Крым, поскольку полуостров является не только одним из главных символов русского мира, но и одним из показателей несостоятельности украинского государства. Такое мнение высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".
"Эти атаки (на Крым – ред.) не прекратятся. Этому есть ряд причин, в том числе военного характера, но одна из основных причин – это то, что Крым для Украины является одним из главных символов русского мира, который они, как ни старались уничтожить здесь за 23 года, но так и не смогли этого сделать. И еще Крым для Украины – один из показателей ее несостоятельности. Поэтому полуостров всегда находится под прицелом информационным и в прямом смысле этого слова", – сказала Киселева.
Эксперт также обратила внимание на рост интенсивности атак киевского режима на полуостров.
По словам руководителя филиала ФоРГО, эти действия украинского руководства следует воспринимать как неизбежность.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.
В МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на украинские атаки БПЛА на Крым и Москву, которая также в течение недели подверглась нескольким атакам беспилотников противника.
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