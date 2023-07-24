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В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
Все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других российских регионов предпринимают необходимые меры в связи с участившимися атаками со стороны киевского... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T13:11
2023-07-24T13:11
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новости крыма
крым
беспилотник (бпла, дрон)
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безопасность
безопасность республики крым и севастополя
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других российских регионов предпринимают необходимые меры в связи с участившимися атаками со стороны киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Говоря об ответе России на эти атаки, представитель Кремля отметил, что "специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты".На вопрос, следует ли ожидать дополнительных поручений президента России Владимира Путина в связи с угрозами атак, Песков ответил, что "вряд ли они требуются".Атаки на Крым и МосквуВ понедельник Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Руководство региона решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Также киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. Оба дрона подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших в результате происшествия нет.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуЗадержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправленыВладимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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новости, новости крыма, крым, беспилотник (бпла, дрон), кремль, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, дмитрий песков, сергей аксенов
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым

Песков об участившихся атаках на Крым: все службы начеку, предпринимаются необходимые меры

13:11 24.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и центр города
Московский Кремль и центр города - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других российских регионов предпринимают необходимые меры в связи с участившимися атаками со стороны киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"За последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников российские регионы. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа", - цитирует Пескова РИА Новости.
Говоря об ответе России на эти атаки, представитель Кремля отметил, что "специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты".
На вопрос, следует ли ожидать дополнительных поручений президента России Владимира Путина в связи с угрозами атак, Песков ответил, что "вряд ли они требуются".

Атаки на Крым и Москву

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.
По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Руководство региона решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.
Также киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. Оба дрона подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших в результате происшествия нет.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.
20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек.
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