https://crimea.ria.ru/20230724/ekspert-obyasnil-smysl-atak-kievskogo-rezhima-na-krym-i-moskvu-1130265892.html

Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву

Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву

Попытки киевского режима нанести удары по объектам в Крыму преследуют сразу несколько целей, в том числе подорвать российскую экономику и посеять нервозность в... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T11:56

2023-07-24T11:56

2023-07-24T11:56

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игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Попытки киевского режима нанести удары по объектам в Крыму преследуют сразу несколько целей, в том числе подорвать российскую экономику и посеять нервозность в обществе. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, этот расчет весьма наивен, поскольку даже западные специалисты признают, что экономика России спокойно выдерживает нагрузку оборонно-промышленного комплекса, и страна способна вести специальную военную операцию в таком режиме не один год. Однако киевский режим в этой ситуации делает, что может.Что касается атаки беспилотников на Москву, то эта операция, по мнению Шатрова, носит для Киева исключительно информационного-пропагандистский характер."Это показательная акция, попытка показать, что "руки у нас длинные, мы достанем и до столицы". Но, как мы видим, средства РЭБ вели эти бесплотники и выбрали самый удачный момент, чтобы их заглушить, и чтобы они не упали на жилые здания и не ранили людей. Только информационный эффект от этих действий можно было ожидать, и этот эффект не достигнут – никакой паники как не было, так и нет", - отметил аналитик.Атаки на Крым и МосквуВ понедельник Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Руководство региона решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Также киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. Оба дрона подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших в результате происшествия нет.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправленыДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютВладимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму

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