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Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены
Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены
Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание составляет до 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T11:05
2023-07-24T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание составляет до 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".На данный момент опоздание составляет:Как уточнил перевозчик, не указанные в списке поезда на данный момент курсируют по расписанию.Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе КрымаЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складеНад Крымом сбито 11 беспилотников
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крым, новости крыма, новости, транспорт, крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс, общество, атаки всу на крым
Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены

Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание до 2 часов

11:05 24.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
На севастопольском железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание составляет до 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму, отправлены. Они следуют с опозданием от 30 минут до двух с половиной часов. Мы постараемся сократить отставание", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
На данный момент опоздание составляет:
  • Поезд № 316 Адлер – Симферополь - 1 час 20 минут
  • Поезд № 92 Москва – Севастополь - 2 часа 30 минут
  • Поезд № 177 Москва – Симферополь - 1 час 26 минут
  • Поезд № 028 Москва – Симферополь - 1 час 30 минут
  • Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория - 30 минут
Как уточнил перевозчик, не указанные в списке поезда на данный момент курсируют по расписанию.
Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.
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КрымНовости КрымаНовостиТранспортКрымская железная дорога (КЖД)Гранд Сервис ЭкспрессОбществоАтаки ВСУ на Крым
 
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