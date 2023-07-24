Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены
Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание до 2 часов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание составляет до 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму, отправлены. Они следуют с опозданием от 30 минут до двух с половиной часов. Мы постараемся сократить отставание", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
На данный момент опоздание составляет:
- —Поезд № 316 Адлер – Симферополь - 1 час 20 минут
- —Поезд № 92 Москва – Севастополь - 2 часа 30 минут
- —Поезд № 177 Москва – Симферополь - 1 час 26 минут
- —Поезд № 028 Москва – Симферополь - 1 час 30 минут
- —Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория - 30 минут
Как уточнил перевозчик, не указанные в списке поезда на данный момент курсируют по расписанию.
Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.
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