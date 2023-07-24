https://crimea.ria.ru/20230724/zaderzhannye-iz-za-chp-na-sklade-boepripasov-v-krymu-poezda-otpravleny-1130264522.html

Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены

Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены

Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание составляет до 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T11:05

2023-07-24T11:05

2023-07-24T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Задержанные из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму поезда отправлены, опоздание составляет до 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".На данный момент опоздание составляет:Как уточнил перевозчик, не указанные в списке поезда на данный момент курсируют по расписанию.Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе КрымаЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складеНад Крымом сбито 11 беспилотников

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, транспорт, крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс, общество, атаки всу на крым