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Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:19
2023-07-24T09:34
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке киевского режима атаковать полуостров с помощью беспилотников. По его словам, дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководство республики решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛАВ Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, общество
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Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ

Минобороны: ВСУ атаковали Крым 17 беспилотниками, 14 дронов подавлены средствами РЭБ

09:19 24.07.2023 (обновлено: 09:34 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке киевского режима атаковать полуостров с помощью беспилотников. По его словам, дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Руководство республики решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
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Министерство обороны РФКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
09:49ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
09:45Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
09:38Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
09:33ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
09:19Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
09:18В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
09:09Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
08:29Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
08:18В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА
08:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
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