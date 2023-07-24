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Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
Минобороны: ВСУ атаковали Крым 17 беспилотниками, 14 дронов подавлены средствами РЭБ
09:19 24.07.2023 (обновлено: 09:34 24.07.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке киевского режима атаковать полуостров с помощью беспилотников. По его словам, дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Руководство республики решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
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