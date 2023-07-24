https://crimea.ria.ru/20230724/ataka-bespilotnikov-na-krym-podrobnosti-ot-minoborony-rf-1130261218.html

Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ

Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ

Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T09:19

2023-07-24T09:19

2023-07-24T09:34

министерство обороны рф

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке киевского режима атаковать полуостров с помощью беспилотников. По его словам, дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководство республики решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛАВ Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, общество