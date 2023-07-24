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В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования

В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования

Поезда следованием из Москвы и из Адлера остановлены в Джанкое из-за ЧП неподалеку от перегона Джанкой – Урожайная. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Серис... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T09:18

2023-07-24T09:18

2023-07-24T09:29

крым

поезд

железные дороги крыма

происшествия

джанкой

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Поезда следованием из Москвы и из Адлера остановлены в Джанкое из-за ЧП неподалеку от перегона Джанкой – Урожайная. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Серис Экспресс".Уточняется, что железнодорожное движение остановлено временно.Насколько задержатся поезда будет сообщено позже, заверили в компании.Ранее сообщалось, что движение поездов в Джанкойском районе и автотранспорта на трассе Джанкой–Симферополь временно приостановили после атаки БПЛА.Утром в понедельник Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководством республики было принято решение об эвакуации жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой будут перевозить по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд. Также в минтрансе сообщили предварительную временную схему объезда участка автомобильной дороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя: Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складеИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиВ Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА

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джанкой

джанкойский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, железные дороги крыма, происшествия, джанкой, джанкойский район