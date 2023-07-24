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В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
Поезда следованием из Москвы и из Адлера остановлены в Джанкое из-за ЧП неподалеку от перегона Джанкой – Урожайная. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Серис... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:18
2023-07-24T09:18
2023-07-24T09:29
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железные дороги крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Поезда следованием из Москвы и из Адлера остановлены в Джанкое из-за ЧП неподалеку от перегона Джанкой – Урожайная. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Серис Экспресс".Уточняется, что железнодорожное движение остановлено временно.Насколько задержатся поезда будет сообщено позже, заверили в компании.Ранее сообщалось, что движение поездов в Джанкойском районе и автотранспорта на трассе Джанкой–Симферополь временно приостановили после атаки БПЛА.Утром в понедельник Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководством республики было принято решение об эвакуации жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой будут перевозить по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд. Также в минтрансе сообщили предварительную временную схему объезда участка автомобильной дороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя: Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складеИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиВ Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА
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крым, поезд, железные дороги крыма, происшествия, джанкой, джанкойский район
В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
Поезда Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь остановлены из-за ЧП в Джанкое
09:18 24.07.2023 (обновлено: 09:29 24.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Поезда следованием из Москвы и из Адлера остановлены в Джанкое из-за ЧП неподалеку от перегона Джанкой – Урожайная. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Серис Экспресс".
"Следует с опозданием поезд №92 Москва – Севастополь и поезд №316 Адлер – Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой – Урожайная", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".
Уточняется, что железнодорожное движение остановлено временно.
Насколько задержатся поезда будет сообщено позже, заверили в компании.
Ранее сообщалось, что движение поездов
в Джанкойском районе и автотранспорта на трассе Джанкой–Симферополь временно приостановили после атаки БПЛА.
Утром в понедельник Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников
. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководством республики было принято решение об эвакуации жителей в радиусе пяти километров от места ЧП
в Джанкойском районе.
Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой будут перевозить по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд. Также в минтрансе сообщили предварительную временную схему объезда участка автомобильной дороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя: Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.
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