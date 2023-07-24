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Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
Пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой в Крыму будут перевозить по мульмодальной схеме. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:09
2023-07-24T09:43
николай лукашенко
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой в Крыму будут перевозить по мульмодальной схеме. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном ограничении движения поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе. Также в минтрансе сообщили предварительную временную схему объезда участка автомобильной дороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя: Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.В понедельник утром Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководством республики было принято решение об эвакуации жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Попытка атаки БПЛА на Москву – что известноЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
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РИА Новости Крым
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николай лукашенко, транспорт, крым, новости крыма, минтранс крыма, общество, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд)
Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами

Между станциями Джанкой и Урожайное в Крыму пассажиров поездов перевезут автобусами

09:09 24.07.2023 (обновлено: 09:43 24.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваСимферопольский железнодорожный вокзал
Симферопольский железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой в Крыму будут перевозить по мульмодальной схеме. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном ограничении движения поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе.

"В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров на участке Урожайная и Джанкой будет организована по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд", - написал в своем Telegram-канале Лукашенко.

Также в минтрансе сообщили предварительную временную схему объезда участка автомобильной дороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя: Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.
В понедельник утром Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководством республики было принято решение об эвакуации жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.
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Николай ЛукашенкоТранспортКрымНовости КрымаМинтранс КрымаОбществоЖелезные дороги КрымаКрымская железная дорога (КЖД)
 
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Заголовок открываемого материала
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
09:49ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
09:45Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
09:38Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
09:33ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
09:19Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
09:18В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
09:09Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
08:29Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
08:18В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА
08:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
07:47В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
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05:50Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
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