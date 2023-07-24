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Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
Пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой в Крыму будут перевозить по мульмодальной схеме. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:09
2023-07-24T09:09
2023-07-24T09:43
николай лукашенко
транспорт
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крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Пассажиров поездов на перегоне между станциями Урожайная и Джанкой в Крыму будут перевозить по мульмодальной схеме. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном ограничении движения поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе. Также в минтрансе сообщили предварительную временную схему объезда участка автомобильной дороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя: Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.В понедельник утром Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. Руководством республики было принято решение об эвакуации жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Попытка атаки БПЛА на Москву – что известноЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
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николай лукашенко, транспорт, крым, новости крыма, минтранс крыма, общество, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд)
Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
Между станциями Джанкой и Урожайное в Крыму пассажиров поездов перевезут автобусами
09:09 24.07.2023 (обновлено: 09:43 24.07.2023)