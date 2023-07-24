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ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023
ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
В Джанкойском районе Крыма продолжается эвакуация граждан из прилегающих к месту ЧП на складе с боеприпасами районов, движение поездов в районе приостановлено,... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:49
2023-07-24T09:49
2023-07-24T11:01
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джанкой
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма продолжается эвакуация граждан из прилегающих к месту ЧП на складе с боеприпасами районов, движение поездов в районе приостановлено, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, органов власти и силовики.Атака беспилотников на КрымУтром в понедельник Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Они были сбиты силами противовоздушной обороны и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.Позже в Минобороны России сообщили, что в течение ночи российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три дрона уничтожены средствами ПВО.Движение поездов и машин приостановленоПосле ЧП в целях безопасности было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.По данным перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", на данный момент с опозданием следуют поезда №92 Москва – Севастополь и №316 Адлер – Симферополь."Составы остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой – Урожайная. На данном участке временно приостановлено железнодорожное движение. О времени задержки мы сообщим дополнительно", - проинформировал перевозчик в своих соцсетях.Перевозка пассажиров будет организована по мультимодальной схеме "поезд-автобус-поезд".Позже Аксенов сообщил, что после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.Эвакуация жителей 5-километровой зоныВ Джанкойском районе Крыма объявлена эвакуация жителей в радиусе пяти километров от места ЧП."Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.Дело на контроле прокуратурыПрокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей, эвакуированных в связи с происшествием в Джанкойском районе.Для приема обращений организованы горячие линии по номерам +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7(978) 755-57-27.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛААтака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
ЧП в Джанкойском районе Крыма: атака БПЛА, эвакуация и остановка поездов
09:49 24.07.2023 (обновлено: 11:01 24.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма продолжается эвакуация граждан из прилегающих к месту ЧП на складе с боеприпасами районов, движение поездов в районе приостановлено, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, органов власти и силовики.
Атака беспилотников на Крым
Утром в понедельник Крым попытались атаковать 11 украинских беспилотников
, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Они были сбиты силами противовоздушной обороны и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.
"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже в Минобороны России сообщили, что в течение ночи российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками
по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три дрона уничтожены средствами ПВО.
Движение поездов и машин приостановлено
После ЧП в целях безопасности было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе
и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
По данным перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", на данный момент с опозданием следуют поезда
№92 Москва – Севастополь и №316 Адлер – Симферополь.
"Составы остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой – Урожайная. На данном участке временно приостановлено железнодорожное движение. О времени задержки мы сообщим дополнительно", - проинформировал перевозчик в своих соцсетях.
Перевозка пассажиров будет организована по мультимодальной схеме "поезд-автобус-поезд".
Позже Аксенов сообщил, что после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
Эвакуация жителей 5-километровой зоны
"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Дело на контроле прокуратуры
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей, эвакуированных в связи с происшествием в Джанкойском районе.
"Работники межрайонной прокуратуры выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан на территории Джанкойского района в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым", - проинформировали в ведомстве.
Для приема обращений организованы горячие линии по номерам +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7(978) 755-57-27.
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