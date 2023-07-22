https://crimea.ria.ru/20230722/detonatsiya-boepripasov-pri-atake-bpla-na-krym---naselenie-evakuiruyut-1130233713.html
Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
Детонация боеприпасов произошла из-за атаки беспилотника на склад в Красногвардейском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T12:12
2023-07-22T12:12
2023-07-22T12:21
сергей аксенов
происшествия
крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов произошла из-за атаки беспилотника на склад в Красногвардейском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Об атаке беспилотника глава Крыма сообщил в субботу утром. По его словам, все профильные службы находятся на месте происшествия для ликвидации возможных последствий. На данный момент разрушений и пострадавших нет, однако принято решение о временной эвакуации людей из близлежащих районов.Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, 20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет.Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСДевочка погибла при ударе беспилотника по Крыму
https://crimea.ria.ru/20230722/bespilotniki-popytalis-atakovat-infrastrukturnye-obekty-v-krymu-1130232519.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, происшествия, крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
Аксенов: при атаке БПЛА на склад в Крыму произошла детонация боеприпасов, людей эвакуируют
12:12 22.07.2023 (обновлено: 12:21 22.07.2023)