https://crimea.ria.ru/20230722/detonatsiya-boepripasov-pri-atake-bpla-na-krym---naselenie-evakuiruyut-1130233713.html

Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют

Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют

Детонация боеприпасов произошла из-за атаки беспилотника на склад в Красногвардейском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T12:12

2023-07-22T12:12

2023-07-22T12:21

сергей аксенов

происшествия

крым

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов произошла из-за атаки беспилотника на склад в Красногвардейском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Об атаке беспилотника глава Крыма сообщил в субботу утром. По его словам, все профильные службы находятся на месте происшествия для ликвидации возможных последствий. На данный момент разрушений и пострадавших нет, однако принято решение о временной эвакуации людей из близлежащих районов.Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, 20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет.Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСДевочка погибла при ударе беспилотника по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230722/bespilotniki-popytalis-atakovat-infrastrukturnye-obekty-v-krymu-1130232519.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, происшествия, крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность