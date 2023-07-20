Рейтинг@Mail.ru
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230720/v-razdolnom-v-krymu-posle-ataki-bespilotnika-vveden-rezhim-chs--1130183789.html
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T09:38
2023-07-20T09:52
крым
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
раздольненский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130183863_0:230:1280:950_1920x0_80_0_0_9ff9edbed68be1c6d061830de063adf7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.Утром в четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.По его словам, сейчас на месте собран оперштаб, ситуация находится на личном контроле главы района, работают профильные службы. "К огромному несчастью сегодня ранним утром в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата в поселке Раздольное погибла девочка-подросток. Также были повреждены административные здания в поселке и выбиты окна в соседних домовладениях", - сообщил он и заверил, что семье погибшей девочки будет оказана вся необходимая поддержка.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на КрымВ Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотникПатрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
крым
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130183863_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_39de7a6d333d9ee6f2f4a555c6b17a15.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), раздольненский район крыма
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС

Олейник: в Раздольном в Крыму после удара беспилотника введен уровень муниципальной ЧС

09:38 20.07.2023 (обновлено: 09:52 20.07.2023)
 
© РИА Новости КрымПоследствия удара беспилотника по Раздольненскому району Крыма
Последствия удара беспилотника по Раздольненскому району Крыма - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
Утром в четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

"В поселке городского типа Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации", - написал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник в своем Telegram.

По его словам, сейчас на месте собран оперштаб, ситуация находится на личном контроле главы района, работают профильные службы.
"К огромному несчастью сегодня ранним утром в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата в поселке Раздольное погибла девочка-подросток. Также были повреждены административные здания в поселке и выбиты окна в соседних домовладениях", - сообщил он и заверил, что семье погибшей девочки будет оказана вся необходимая поддержка.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым
В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
 
КрымПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Раздольненский район Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. ОнлайнВчера, 09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. ОнлайнВчера, 08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:22Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля
09:41Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
09:38В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
09:32Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь
09:19Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве
08:56В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено
08:28Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
08:11Сколько уклонистов от армии в Крыму
07:43Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов
07:03В Феодосии стреляют - власти назвали причину
06:15Девочка погибла при ударе беспилотника по Крыму
00:01Без осадков: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
22:18Главные события и заявления дня: 19 июля
22:08Главные новости Крыма: 19 июля
22:00Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки
21:28Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
21:14Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды
21:08Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
20:48В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах
Лента новостейМолния