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В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T09:38
2023-07-20T09:38
2023-07-20T09:52
крым
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.Утром в четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.По его словам, сейчас на месте собран оперштаб, ситуация находится на личном контроле главы района, работают профильные службы. "К огромному несчастью сегодня ранним утром в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата в поселке Раздольное погибла девочка-подросток. Также были повреждены административные здания в поселке и выбиты окна в соседних домовладениях", - сообщил он и заверил, что семье погибшей девочки будет оказана вся необходимая поддержка.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на КрымВ Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотникПатрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
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крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), раздольненский район крыма
В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
Олейник: в Раздольном в Крыму после удара беспилотника введен уровень муниципальной ЧС
09:38 20.07.2023 (обновлено: 09:52 20.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
Утром в четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток
. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.
"В поселке городского типа Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации", - написал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник в своем Telegram.
По его словам, сейчас на месте собран оперштаб, ситуация находится на личном контроле главы района, работают профильные службы.
"К огромному несчастью сегодня ранним утром в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата в поселке Раздольное погибла девочка-подросток. Также были повреждены административные здания в поселке и выбиты окна в соседних домовладениях", - сообщил он и заверил, что семье погибшей девочки будет оказана вся необходимая поддержка.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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