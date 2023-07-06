https://crimea.ria.ru/20230706/patrushev-perechislil-zadachi-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-yuga-rossii--1129865837.html
Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
Комплексное обеспечение безопасности регионов Юга России предполагает прежде всего усиление работы по предотвращению участившихся диверсий и терактов, что... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T18:46
2023-07-06T18:46
2023-07-06T18:26
николай патрушев
безопасность
новости
юфо
безопасность республики крым и севастополя
россия
сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Комплексное обеспечение безопасности регионов Юга России предполагает прежде всего усиление работы по предотвращению участившихся диверсий и терактов, что должно происходить одновременно с модернизацией служб и коммуникаций, а также эффективной информационной работой с населением. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на совещании в Краснодаре, посвященном вопросам безопасности Южного федерального округа (ЮФО).По словам Патрушева, с начала года киевский режим предпринял более 70 атак на Крым с применением беспилотных летательных аппаратов. Таким же атакам, а также обстрелам со стороны ВСУ подверглись территории Кубани и Ростовской области.Мишенями становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или даже повреждение которых угрожает здоровью и жизни мирных людей. В этой связи необходимо усиливать противодиверсионную работу на местах, заявил он.Он отметил, что в текущем году в Южном федеральном округе совершено 11 преступлений террористической направленности, из которых 10 – теракты.Патрушев акцентировал, что в регионах округа необходимо "усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся ситуации".Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, необходимо "повысить уровень готовности органов управления, сил, средств и систем оповещения населения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".Вместе с тем модернизировать аварийные и пожарно-спасательные подразделения в регионах, развивать современные методы ведения мониторинга пожарной и паводковой обстановки и привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения, усилить контроль за их безопасностью и обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний.Ранее Патрушев сообщил о потерях ВСУ за две недели контрнаступления.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине Происшествия на железной дороге в КрымуАрмия России уничтожила пункты управления трех бригад ВСУ и нацгвардии
https://crimea.ria.ru/20230703/zaderzhannyy-v-krymu-agent-rasskazal-kak-gotovil-terakt-protiv-aksenova-1129768286.html
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николай патрушев, безопасность, новости, юфо, безопасность республики крым и севастополя, россия, сво, беспилотник (бпла, дрон)
Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
Патрушев назвал угрозы для Крыма и задачи для обеспечения безопасности регионов Юга России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Комплексное обеспечение безопасности регионов Юга России предполагает прежде всего усиление работы по предотвращению участившихся диверсий и терактов, что должно происходить одновременно с модернизацией служб и коммуникаций, а также эффективной информационной работой с населением. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на совещании в Краснодаре, посвященном вопросам безопасности Южного федерального округа (ЮФО).
По словам Патрушева, с начала года киевский режим предпринял более 70 атак на Крым с применением беспилотных летательных аппаратов. Таким же атакам, а также обстрелам со стороны ВСУ подверглись территории Кубани и Ростовской области.
Мишенями становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или даже повреждение которых угрожает здоровью и жизни мирных людей. В этой связи необходимо усиливать противодиверсионную работу на местах, заявил он.
"Важно обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов. На этом направлении в первую очередь следует обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", – подчеркнул Патрушев.
Он отметил, что в текущем году в Южном федеральном округе совершено 11 преступлений террористической направленности, из которых 10 – теракты.
Патрушев акцентировал, что в регионах округа необходимо "усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся ситуации".
Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, необходимо "повысить уровень готовности органов управления, сил, средств и систем оповещения населения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Вместе с тем модернизировать аварийные и пожарно-спасательные подразделения в регионах, развивать современные методы ведения мониторинга пожарной и паводковой обстановки и привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения, усилить контроль за их безопасностью и обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний.
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